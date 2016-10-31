 ‘Premier Lig maçı gibiydi’ – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    maçı gibiydi’

    ‘Premier Lig maçı gibiydi’
    Teknik Direktörü , çok keyifli bir maç oynandığını söyledi. "İki takım da iyi mücadele etti, iki takımı da alkışlıyorum" diyen usta hoca, seviyesinde bir karşılaşma olduğunu dile getirdi. Karaman, "İki penaltı ile geri düşüp sonra 3. gol kaçırmak zevk veren takım görüntüsü ortaya koymak çok güzel. Bizim amacımız her hafta daha iyi bir futbol ortaya koymak. Bu bağlamda da gelişim gösterdiğimiz görülüyor" ifadelerini kullandı. Kweuke'nin sakatlığının ardından çok çalıştığını, dün de işini iyi yaptığını kaydeden Karaman, Trabzonsporlu taraftarlara da sportmenlikleri nedeniyle teşekkür etti.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:48
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