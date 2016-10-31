‘Premier Lig maçı gibiydi’
Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, çok keyifli bir maç oynandığını söyledi. "İki takım da iyi mücadele etti, iki takımı da alkışlıyorum" diyen usta hoca, Premier Lig seviyesinde bir karşılaşma olduğunu dile getirdi. Karaman, "İki penaltı ile geri düşüp sonra 3. gol kaçırmak zevk veren takım görüntüsü ortaya koymak çok güzel. Bizim amacımız her hafta daha iyi bir futbol ortaya koymak. Bu bağlamda da gelişim gösterdiğimiz görülüyor" ifadelerini kullandı. Kweuke'nin sakatlığının ardından çok çalıştığını, dün de işini iyi yaptığını kaydeden Karaman, Trabzonsporlu taraftarlara da sportmenlikleri nedeniyle teşekkür etti.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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