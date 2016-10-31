 Oğulcan’dan tarihi özür – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Oğulcan’dan tarihi özür

    Oğulcan’dan tarihi özür

    İkinci penaltıyı yapan Oğulcan, verilen kararın doğru olduğunu, itirazı için hakemden özür dileğini söyledi.

    İkinci penaltının kahramanı olan Rizesporlu maç sonrası kararın doğru olduğunu açıkladı. 67. dakikada Oğulcan Çağlayan, ceza alanı içinde 'a yaptığı hareket sonrası hakem , ikinci kez penaltı verdi. Oğulcan, bu karara isyan ederek pozisyona uzun süre itirazda bulundu. Ancak Rizesporlu futbolcu karşılaşmanın ardından hakem Meler'in yanına giderek hatasını kabul etti.

    Oğulcan, "Hakeme haksız yere itiraz ettim. Sonuçta yaptığım yanlıştı. Saha içi otoritesini sarsmış oldum. Zaten maç sonu odasına kadar gidip kendisinden özür diledim. Sarmaş dolaş olduk ve konu kapandı" ifadesini kullandı. 20 yaşındaki santrfor maçla ilgili de, "Çok güzel bir karşılaşma oldu. Sonuçta Trabzonspor gibi güçlü rakipten puan almamız da önemli. Ben de bir pozisyonda karşı karşıya kaçırdım" diye konuştu.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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