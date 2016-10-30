''Haklı bir beraberlik oldu''

Maçın başında penaltı golü ile mağlup duruma düştüklerini ifade eden Karaman, "Beraberlik golü iyi hazırlanmıştı. İkinci yarı yine penaltı golü ile geri düştük. İki penaltı golünden sonra 2-2'yi yakalamak kolay değil. Yağmur, zemin, oynamak kolay değil. Dayanıklılık istiyor. İki takım da iyi mücadele etti. Haklı bir beraberlik ortaya çıktı. Gelişen bir takımız. Üzerine koyarak geliyoruz. Gelişen bir takım olduğumuz için her hafta üzerine koyarak ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maça çok farklı bir düşünce ile çıktıklarına dikkati çeken Karaman, "Rakibin direncini kırmalıydık. Yaptığımız hamleler bunu gösteriyor. Geriye düştüğümüz anlar ve skora göre oyun hamlelerimiz gelişti. Kendi sahamıza çekilme düşüncemiz hiç olmadı." dedi.

Karaman, oyunun kontrolünü ellerine almakta sıkıntı yaşadıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"0-0 bir maçı oynamak ile 1-0 geriden gelerek tempoyu yükseltmek, açık vermeden oynamak kolay değil. Rakibin üzerine iyi giden bir takıma karşı dengeli oynamak ve beraberliği sağlamak zorundaydık. Ligdeki sıralamaya bakın, bir galibiyet ile Konyaspor'u altımıza alıyoruz. Trabzonspor kazansa bir anda yukarılarda olacak."

Kweuke'nin henüz yüzde 40-60 ile oynadığını belirten Karaman, "Yüzde 100'e çıkarırsak Avrupa'nın en iyisi olur. Kendini geliştiriyor. Defansa gelerek kafa vuruşu yapıyor. Taktik anlamda kendini geliştiriyor. Bu tip oyuncular gollerden sonra hocalarına teşekkür ederler. Sevincini paylaşıyor. Sadece bana değil. Sağlık ekibi, onunla birlikte çalışan ekibe. Sekiz ay oynamayan bir oyuncunun geri dönüşü kolay değil." diyerek sözlerini tamamladı.