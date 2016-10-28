 Rize pusuda – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Rize pusuda

    Rize pusuda

    Teknik patron Karaman: Rakibimiz G.Saray’ı yendi ve moralli. Biz ise çıkıştayız. Daha iyi seviyeye gelmek için Trabzon’u yenmeliyiz...

    Çaykur Rizespor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman, "Rakibimiz Trabzonspor, Galatasaray gibi önemli bir deplasmandan üç puan aldı. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Maçtan sonra alkışlanan bir takım olmak istiyoruz" dedi. Tecrübeli teknik adam, Karadeniz derbisi iki takım için de hayırlı olsun. Takım olarak son iki haftayı baz alırsak dört puanımız var. Bunu arttırmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

    TRABZONSPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ
    HİKMET Karaman, gelişen bir takım olduklarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Trabzon maçı bizim için büyük bir sınav olacak. Bu maç için özel hazırlık yaptık. Sahadan puan yada puanlarla ayrılacağız."

    KWEUKE GÜÇ KATIYOR
    Çaykur Rizespor'un genç santrforu Oğulcan Çağlayan, Kamerunlu forvet Leonard Kweuke ile aynı anda sahada yer almanın takıma ayrı bir güç kattığını söyledi. Oğulcan, "Kweuke ile oynamak benim için büyük bir avantaj, aynı zamanda onunla oynadığım için de çok mutluyum. O sahada olunca kendimizi daha da güçlü hissediyoruz" dedi.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:46
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