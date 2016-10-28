Rize pusuda
Teknik patron Karaman: Rakibimiz G.Saray’ı yendi ve moralli. Biz ise çıkıştayız. Daha iyi seviyeye gelmek için Trabzon’u yenmeliyiz...
TRABZONSPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ
HİKMET Karaman, gelişen bir takım olduklarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Trabzon maçı bizim için büyük bir sınav olacak. Bu maç için özel hazırlık yaptık. Sahadan puan yada puanlarla ayrılacağız."
KWEUKE GÜÇ KATIYOR
Çaykur Rizespor'un genç santrforu Oğulcan Çağlayan, Kamerunlu forvet Leonard Kweuke ile aynı anda sahada yer almanın takıma ayrı bir güç kattığını söyledi. Oğulcan, "Kweuke ile oynamak benim için büyük bir avantaj, aynı zamanda onunla oynadığım için de çok mutluyum. O sahada olunca kendimizi daha da güçlü hissediyoruz" dedi.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:46
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Toplam 9
Yorum
es es 34 Boyle hakemlerle futbol zor
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Toplam 10
Yorum
BEYAZ su ise bak ya orta sahanin en iyi 2 ismi oguzhan ve gokhan haftalardir sakat,ustune birde atiba napoli maci dusunulerek dinlendiriliyo,tam da rakiplerle arayi acacagimiz zaman insallah puan yada puanlar kaybetmeyiz.
- ''Sinsice ve yalan...''
Toplam 15
Yorum
karakartal Bunu hangi verilere dayanarak diyorsun.Aboubakarın son vuruşu yok, o bir kanat forvet,azami atacağı gol 15 olur.Ama Gomez gibi oyuncunun gol ortalaması 25 olur.
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