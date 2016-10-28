Diallo'dan Trabzonspor açıklaması

Fransa'nın Rennes takımından sezon sonuna kadar kiralanan Diallo, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'da çok mutlu olduğunu belirterek, "Öncelikle bunun bilinmesini istiyorum. Rize'yi sevdim ve burada olduğum için mutluyum. Geldiğimde dil sorunum vardı ama yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başladım." dedi.

Zaman geçtikçe performansının artığını ifade eden Diallo, şunları kaydetti:

"Ligde son oynadığımız Gençlerbirliği karşılaşmasında iyi bir performans gösterdiğime inanıyorum. Ama sadece ben değil takım olarak başarılı olduk. Şimdi Trabzonspor ile önemli bir maç oynayacağız. Rakibimiz son maçında Galatasaray'ı mağlup etti. Bizi Trabzon'da büyük bir atmosferin beklediğini biliyoruz ancak biz oraya kazanmak için gidiyoruz. Son iki maçta aldığımız sonuçlarla çıkışa geçtik ve bunun devamını getirmek istiyoruz. Trabzonspor maçında Takım olarak iyi mücadele edip, sezonun ilk deplasman galibiyetini almak istiyoruz."

Diallo, Rize'de antrenmanlardan boşta kalan zamanının çoğunu tesislerde geçirdiğini belirterek, "Fransa'dayken bile boş zamanlarımı evde ailemle birlikte geçirirdim. Ailem Fransa'da. Yedi aylık ikiz bebeklerim var. Hasretimde ikiz bebeklerim. Her antrenmanın ardından çocuklarımı görüntülü olarak görüyorum. Boş zamanlarım istirahat edip ailemle görüşmekle geçiyor." diye konuştu.

"Tek özlemim eşim ve çocuklarım"

Çaykur Rizespor'a gelişinde teknik direktör Hikmet Karaman'ın önemli rol oynadığını anlatan Diallo, şu ifadeleri kullandı:

"Hocama teşekkür ediyorum. Transferimde Rennes önce 'evet' dedi, sonra zorluk çıkardı. O zaman hocamız beni arayıp, 'korkma, onlarla konuş. Problem olursa her zaman biz arkandayız.' dedi. Ben de hocamın dediğini yaptım ve Rennes'e ısrarla Çaykur Rizespor'a gitmek istediğimi söyledim ve geldim. Çok isabetli bir karar verdiğimi ve geldikten sonra daha da iyi anladım. Rize'yi seviyorum ve burada olduğum için mutluyum. Tek özlemim eşim ve çocuklarım."