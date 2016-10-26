“Trabzon’a üç puan için gideceğiz”

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maç ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Trabzon'a üç puan için gideceklerinin altını çizerek, "Trabzonspor son Galatasaray deplasman maçında çok iyi mücadele ederek hem moral hem de üç puan buldular. Transfer döneminde bordo-mavili takım çok yeni ve iyi oyuncular aldı. Bizde yeni bir takım kurduk, son haftalarda gelişmemizi görüyoruz. Trabzon'a üç puan için gidiyoruz, çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Tabi futbol üç ihtimalli bir oyun. Takım olarak çalışmalara devam ediyoruz. Hafta sonuna kadar eksiklerimizi tamamlayarak, Trabzonspor maçından iyi bir sonuç alıp Rize'ye dönmek istiyoruz. Saadene tam olarak hazır değil. Kupa maçında şans verdim kendisini görmek adına, Antalyaspor maçı öncesi kulağında yaşadığı sağlık sorunu bu oyuncuyu bir hayli zorladı. Kişilikli bir takım ortaya çıkacak, bizde bunu bekliyoruz ama henüz istenilen seviyede değiliz bu doğrultuda çalışmamın olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu doğrultuda yolumuza devam ediyoruz. Geçen sezon biz Trabzonspor'u evimizde 3-0 mağlup ederken, deplasmanda 6-0 mağlup olmuştuk. Futbolda bunlar var. Bizden sonra Trabzon takımı iki maçta toplam 13 gol yemişti. Burada amaç, iki komşu takımın dostluğu olmalı. Maç sonu hak edenin taraftarlar tarafından alkışlanması. Tekrar söylüyorum; hafta sonu oynanacak olan Karadeniz derbisinde üç puan çıkartıp, alkışlanan takım olmak istiyoruz. Tabi bunu söylerken de Trabzonspor'un çok güçlü bir ekip olduğunu biliyoruz. Mehmet Ekici özel bir oyuncu ve bize karşı şansı tutuyor. Ne diyelim, bu seferde şansı tutmasın" şeklinde konuştu.