Çaykur Rize hayata döndü
Mavi-yeşilliler 12’de Janster, 81’de Kweuke’nin (P) golleriyle G.Birliği’ni yenip 4 maç sonra 3 puan aldı. Konuk ekibin sayısı 76’da Muriç’ten geldi
Kweuke penaltıdan attı
76. dakikada konuk ekip, eşitliği sağladı. Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında, Vedat Muriç'in altıpas içinde bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 81. dakikada Khalili'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Serkan Çınar, penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Kweuke topu filelere yolladı: 2-1.
Karaman: Takım için çok önemli
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman dün alınan galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi. Karaman, "Uzun bir sakatlığın ardından Kweuke bugün bir gol bir asistle oynadı. Muhteşem bir geri dönüş. Takım ve şehir açısından son derece önemli bir zafer" diye konuştu.
Üzülmez: İlk yarıyı heba ettik
Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, son iki haftadır ilk yarıları iyi değerlendiremediklerini belirtti. Üzülmez, "İlk yarı hiç bir şey yapamadık. Oyunsal ve mücadele anlamında sıkıntı içerisinde geçirdik. İlk 45 dakikayı heba etmemeliydik. Bu görüntü bize yakışmadı" dedi.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:35
- Riva satışında G.Saray zararda mı?
Toplam 7
Yorum
Emrullah Kusura bakmayın beyler bu adam herşeyin ve neyin ne oldğuna çok güzel farkında zamanında yapılan transferlere bı bakın lutfen. bir durumu olayı kişiyi veya başka v.s şeyleri yazarken olayın kaynağına bakın galatasaray bu yıllık faızı nasıl kapatacak yoksa soylermısınız kaynak olmayınca nasıl olacak ben bu adama hak veriyorum yanlışları illaki vardır hatasız kul olmaz ama bu adam durumu düzeltemye çalıyor inşallah hayırlısı olur...
- İşte alacağı yıllık ücret!
Toplam 1
Yorum
Barca İspanya'da Aldıgı Paranın Yarısı vergiye gidiyo Yani Neymar 7,5m euro alıcak Van persie fenerden 7m euro alıyo
- Ataman faturayı takıma kesti
Toplam 2
Yorum
Galatasaray Ergin Ataman 2 avrupa maçında Koç'lugunun Kabiliyetsizliklerle dolu oldugunu görduk faturayı takıma kesmek yerine takıma yetmeyi denesen daha faydalı olursun burası Galatasaray Burda Suclu Aranmaz Başarı Aranır.
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