 Çaykur Rize hayata döndü – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Çaykur Rize hayata döndü

    Çaykur Rize hayata döndü

    Mavi-yeşilliler 12’de Janster, 81’de Kweuke’nin (P) golleriyle G.Birliği’ni yenip 4 maç sonra 3 puan aldı. Konuk ekibin sayısı 76’da Muriç’ten geldi

    Süper Lig'in 8. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor sahasında 'ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekib daha 12. dakikada Janster'in golüyle öne geçti. Maçın ilk yarısı ev sahibi takım Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    Kweuke penaltıdan attı
    76. dakikada konuk ekip, eşitliği sağladı. Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında, Vedat Muriç'in altıpas içinde bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 81. dakikada Khalili'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Serkan Çınar, penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Kweuke topu filelere yolladı: 2-1.

    Karaman: Takım için çok önemli
    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman dün alınan galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi. Karaman, "Uzun bir sakatlığın ardından Kweuke bugün bir gol bir asistle oynadı. Muhteşem bir geri dönüş. Takım ve şehir açısından son derece önemli bir zafer" diye konuştu.

    Üzülmez: İlk yarıyı heba ettik
    Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, son iki haftadır ilk yarıları iyi değerlendiremediklerini belirtti. Üzülmez, "İlk yarı hiç bir şey yapamadık. Oyunsal ve mücadele anlamında sıkıntı içerisinde geçirdik. İlk 45 dakikayı heba etmemeliydik. Bu görüntü bize yakışmadı" dedi.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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