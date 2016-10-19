 Rize taktik çalıştı – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Rize taktik çalıştı

    Rize taktik çalıştı

    Çaykur Rizespor, Toto Süper Lig'in 8. haftasında 21 Ekim Cuma günü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. İlk bölümünde maçında forma giymeyen oyuncular A2 takımı ile hazırlık maçı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştı.

    Karaman, saha kenarından izlediği hazırlık maçında sık sık oyuna müdahale ederek futbolcularına uyarılarda bulundu. Karaman, ikinci bölümde taktik ağırlıklı çalışan futbolcularla ise özel bir görüşme yaptıktan sonra Antalyaspor karşısında yapılan hataları anlattı. Hikmet Karaman, aynı hataların tekrarlanmaması için futbolculardan daha dikkatli olmalarını istedi.

    Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:40
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