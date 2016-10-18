"Bizim için büyük bir avantaj"
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda uzatma dakikalarında attığı golle Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktör Hikmet Karaman, "Aldığımız 1 puan moralimizi yüksek tutmamızı sağladı. Bizim için büyük bir avantaj." dedi.
Maçın, her iki takım açısından da psikolojik olarak çok önemli olduğunu vurgulayan Karaman, "Herşeye rağmen maçtan puan çıkarmak önemli. Aldığımız puan son derece değerli. Rakibimizin kazanması halinde biz sıralama olarak aşağı düşecektik. Aldığımız 1 puan moralimizi yüksek tutmamızı sağladı. Bizim için büyük bir avantaj." diye konuştu.
Karaman, oyunun ilk devresinin kendileri için daha iyi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"İlk yarı pozisyon üretmeye çalışan takım olduk. İkinci yarı ise rakibimiz bizden iyi görüntü çizdi. Biz gelişmekte olan bir takımız. Yediğimiz golde taktik anlamda hata yaptık. Rakibimizin santrforu Eto'o. Tecrübeli ve hatalarımızı daha aza indirmemiz lazım. Golden önce yaptığı koşuya müsaade etmememiz gerekiyordu, daha dikkatli olmak zorundayız."
Uzatmada atılan golün çok değerli olduğunu ama takım olarak çok daha önemli şeyler kazandıklarını aktaran Karaman, şunları kaydetti:
"Bu maçta aldığımız bir puandan çok Kweuke'yi kazandık. Bir yerde risk alarak 90 dakika sahada tuttuk. Oğulcan Çağlayan bu maçta iyi işler yaptı. Kweuke ve Oğulcan zaman zaman iki forvet gibi oynadılar. Ahmet İlhan Özek'in gol atması son derece önemliydi. Geçen sezondan bu yana 40'ın üzerinde maç oynadı. Zaman zaman kadroya alamadık. Bu gol ona büyük güven ve moral olacak. Sakatlığı onun en büyük engeli oldu ama artık bunları geride bırakacağız. Takım adına en büyük kazanç Kweuke ve Oğulcan'ın oynaması, Ahmet'in gol atması oldu. Bundan sonra yükselişin geleceğine inanıyorum."
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 13:25
- Topbaşı bugün
Toplam 1
Yorum
............. GS YAT SPOR MEHTER BÖLÜĞÜ ŞOVA NİHAYET BAŞLADI. İŞTE BUNUN İÇİN TEK DEVRELİK FUTBOL.. ÜÇ İLERİ İKİ GERİ BİR SAĞA BİR SOLA BİR KALECİYE GERİ PASI OYNUYOR BİZİM GS YAT SPOR MEHTER BÖLÜĞÜ. GS KONDİSYONERİNİ DEĞİŞTİRMELİ. DİNAMİT GİBİ BİR GS YARATACAK KONDİSYONER GETİRMELİ.
- Advocaat’ın yerine; İgor Tudor
Toplam 38
Yorum
kalkavan1907 Gene mi hoca :) yıllardır hoca olmadı yolladık yok futbolcuları yolladık en iyilerini aldık en iyilerini getirdik birini yollamadık kim bilir:)
- Yıldırım Advocaat’ı uyardı
Toplam 10
Yorum
Alemdar Ona 5 M. imzaparasi ver sözlesmesini feshet buna 7 M. ver yattigi yerde milyonlari öde takimin icine ettiler
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