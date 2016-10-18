Karaman, yaptığı açıklamada, maç öncesinde Marwane Saadane'yi sağlık sorunu nedeniyle kadrodan çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Maçın, her iki takım açısından da psikolojik olarak çok önemli olduğunu vurgulayan Karaman, "Herşeye rağmen maçtan puan çıkarmak önemli. Aldığımız puan son derece değerli. Rakibimizin kazanması halinde biz sıralama olarak aşağı düşecektik. Aldığımız 1 puan moralimizi yüksek tutmamızı sağladı. Bizim için büyük bir avantaj." diye konuştu.

Karaman, oyunun ilk devresinin kendileri için daha iyi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İlk yarı pozisyon üretmeye çalışan takım olduk. İkinci yarı ise rakibimiz bizden iyi görüntü çizdi. Biz gelişmekte olan bir takımız. Yediğimiz golde taktik anlamda hata yaptık. Rakibimizin santrforu Eto'o. Tecrübeli ve hatalarımızı daha aza indirmemiz lazım. Golden önce yaptığı koşuya müsaade etmememiz gerekiyordu, daha dikkatli olmak zorundayız."

Uzatmada atılan golün çok değerli olduğunu ama takım olarak çok daha önemli şeyler kazandıklarını aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Bu maçta aldığımız bir puandan çok Kweuke'yi kazandık. Bir yerde risk alarak 90 dakika sahada tuttuk. Oğulcan Çağlayan bu maçta iyi işler yaptı. Kweuke ve Oğulcan zaman zaman iki forvet gibi oynadılar. Ahmet İlhan Özek'in gol atması son derece önemliydi. Geçen sezondan bu yana 40'ın üzerinde maç oynadı. Zaman zaman kadroya alamadık. Bu gol ona büyük güven ve moral olacak. Sakatlığı onun en büyük engeli oldu ama artık bunları geride bırakacağız. Takım adına en büyük kazanç Kweuke ve Oğulcan'ın oynaması, Ahmet'in gol atması oldu. Bundan sonra yükselişin geleceğine inanıyorum."