Karaman: Çıkış arıyoruz

Karaman, Çaykur Didi Stadı'nda, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını, bu anlamda iyi işler yapmalarına rağmen bunu sıralamaya yansıtamadıklarını söyledi.

Ligde geride kalan birçok maçta analizlere bakıldığında iyi veriler elde ettiklerini ifade eden Karaman, "Altı hafta sonunda ligde sıralama olarak istediğimiz yerde değiliz. Altı haftanın analizi içerisinde ise birçok şey iyi yönde. Eksik olduğumuz, aşağılarda olduğumuz veriler ise rakibin hücum bölgesindeki etkisi, bizim son paslardaki eksikliğimiz, bunları da biliyoruz. Bunları geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Antalyaspor'un değişime gittiğini hatırlatan Karaman, "Antalyaspor da bizim gibi başlangıcı iyi olmayan bir takım. Onlar da bizim gibi çıkış arıyor. Rıza Çalımbay hocaya başarılar diliyoruz. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. Çaykur Rizespor'u iyi tanıyan biri. Eski oyuncumuz Deniz Kadah orada. Hak edenin kazanacağı iyi bir maç olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli takım maçları nedeniyle lige verilen arayı iyi geçiştirdiklerini kaydeden Karaman, şunları kaydetti:

"İyi çalışıyoruz. Gelişmekte olan bir takımız. Genç gelişime açık oyuncu grubuna sahibiz. Bu takımın birlikte oynaması bir süreç. Beşiktaş maçında ikiye bir pozisyon yakalamışız ancak topun dönüşü, rakibe yüzde 100 gol pozisyonu oluyor. Pozisyonu veren biziz. Daha dikkatli olmamız lazım. Daha iyi yapacağımız birçok şey var. Süreç içerisinde gelişime en iyi şekilde cevap vereceğiz."

Karaman, ligde Antalyaspor maçını pazartesi oynayıp cuma günü Gençlerbirliği ile maça çıkacaklarını kaydederek, art niyet olmadığı müddetçe bu konuda sessiz kalacaklarını sözlerine ekledi.

Teknik direktör Karaman yönetimindeki antrenman, 15 dakikalık bölümün ardından basına kapalı devam etti.

İdmanda, Volkan Pala, Oğulcan Çağlayan ve Dhurgham İsmail takımdan ayrı salonda çalıştı.