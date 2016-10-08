Çaykur Rize’den Aatif’e kanca

Çaykur Rizespor yönetimi ara transferde, Fenerbahçe takımında forma şansı bulamayan Aatif Chahechouhe’yu renklerine katmak amacında

ÇAYKUR Rizespor ara transfer döneminde en az üç oyuncu almayı planlıyor. Sezona iyi başlayamayan Karadeniz ekibinin yöneticileri ilk hedef olarak ise sürpriz bir ismi gündeme aldı. Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe takımında forma şansı bulamayan Aatif Chahechouhe, Rizespor yönetimini heyecanlandırıyor. Faslı oyuncunun yeni takımı Fenerbahçe'de mutlu olmadığı ve devre arasında oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Rizespor'un Faslı oyuncusu Marwane Sadane ile devamlı görüşen Aatif'in, Yeşil- Mavili takım ve şehir hakkında bu oyuncudan bilgiler aldığı öğrenildi.



BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile arası iyi olan Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, Faslı oyuncu Aatif için başkan Yıldırım ile bir araya gelecek. Öte yandan Rizespor yönetimi teknik direktör Hikmet Karaman'a güveniyor. Başkan Kalkavan eleştirilen tecrübeli hocaya sahip çıkarak, "Hikmet hoca ile sonuna kadar gitmek istiyoruz" dedi.



LEONARD KWEUKE DÖNÜYOR

Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Çaykur Rizespor'da herkesin dört gözle takıma dönmesini beklediği Leonard Kweuke hazır duruma geldi. Dev forvetin Antalya maçında sahada olacağı öğrenildi.