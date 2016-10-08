Çaykur Rize’den Aatif’e kanca
Çaykur Rizespor yönetimi ara transferde, Fenerbahçe takımında forma şansı bulamayan Aatif Chahechouhe’yu renklerine katmak amacında
ÇAYKUR Rizespor ara transfer döneminde en az üç oyuncu almayı planlıyor. Sezona iyi başlayamayan Karadeniz ekibinin yöneticileri ilk hedef olarak ise sürpriz bir ismi gündeme aldı. Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe takımında forma şansı bulamayan Aatif Chahechouhe, Rizespor yönetimini heyecanlandırıyor. Faslı oyuncunun yeni takımı Fenerbahçe'de mutlu olmadığı ve devre arasında oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Rizespor'un Faslı oyuncusu Marwane Sadane ile devamlı görüşen Aatif'in, Yeşil- Mavili takım ve şehir hakkında bu oyuncudan bilgiler aldığı öğrenildi.
BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile arası iyi olan Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, Faslı oyuncu Aatif için başkan Yıldırım ile bir araya gelecek. Öte yandan Rizespor yönetimi teknik direktör Hikmet Karaman'a güveniyor. Başkan Kalkavan eleştirilen tecrübeli hocaya sahip çıkarak, "Hikmet hoca ile sonuna kadar gitmek istiyoruz" dedi.
LEONARD KWEUKE DÖNÜYOR
Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Çaykur Rizespor'da herkesin dört gözle takıma dönmesini beklediği Leonard Kweuke hazır duruma geldi. Dev forvetin Antalya maçında sahada olacağı öğrenildi.
BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile arası iyi olan Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, Faslı oyuncu Aatif için başkan Yıldırım ile bir araya gelecek. Öte yandan Rizespor yönetimi teknik direktör Hikmet Karaman'a güveniyor. Başkan Kalkavan eleştirilen tecrübeli hocaya sahip çıkarak, "Hikmet hoca ile sonuna kadar gitmek istiyoruz" dedi.
LEONARD KWEUKE DÖNÜYOR
Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Çaykur Rizespor'da herkesin dört gözle takıma dönmesini beklediği Leonard Kweuke hazır duruma geldi. Dev forvetin Antalya maçında sahada olacağı öğrenildi.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
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Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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