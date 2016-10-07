Ç. Rizespor'da Antalyaspor hazırlıkları
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Çaykur Didi Stadı'nda, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.
Yeşil-mavililer daha sonra tam sahada gruplara ayrılarak taktik ağırlıklı pas çalışması gerçekleştirdi. Karaman, idman sırasında çalışmayı durdurarak futbolculara yapması gereken hareketleri gösterdi.
Kaleciler ise antrenör Ahmet Ziya Yüce eşliğinde çalıştı.
Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Dhurgham İsmail, Gökhan Akkan, Oğulcan Çağlayan, Diallo, Oboabona ve Mohamed Ali Yakoubi katılmadı.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:31
- Önder Turacı bıçaklandı
Toplam 1
Yorum
fbli allah acıl sıfa versın
- Harika çocuk
Toplam 6
Yorum
karakartal Bu çocuğu bu yaşta milli takıma almak ateşe atmakla birdir.Öncelikle oynadığı takımda pişmeli, ilk onbirin vazgeçilmezi olmalı, fizik kondisyon ve kafa olarak gelişimini tamamladıktan sonra milli takımda oynatılmalı.
- Tolga Ciğerci toparladı
Toplam 2
Yorum
karakartal Tolga ciğerci ideal bir orta saha oyuncusu değil, hele takımı toparlayacak oyuncu hiç değil.M.Topal ve Ozan tufanı birarada oynattığınız zaman, orta saha sırıtır,bunların birini değiştirdiğiniz zaman takımın çehresi değişir ama bu olumlu değişiklik Tolga nın kalitesinden ileri gelmiyor.
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