 Ç. Rizespor'da Antalyaspor hazırlıkları – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Ç. Rizespor'da hazırlıkları

    Ç. Rizespor'da Antalyaspor hazırlıkları

    Çaykur Rizespor, Toto Süper Lig'in 7. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Çaykur Didi Stadı'nda, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.

    Yeşil-mavililer daha sonra tam sahada gruplara ayrılarak taktik ağırlıklı pas çalışması gerçekleştirdi. Karaman, idman sırasında çalışmayı durdurarak futbolculara yapması gereken hareketleri gösterdi.

    Kaleciler ise antrenör Ahmet Ziya Yüce eşliğinde çalıştı.

    Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Dhurgham İsmail, Gökhan Akkan, Oğulcan Çağlayan, Diallo, Oboabona ve Mohamed Ali Yakoubi katılmadı.

    Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:31
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