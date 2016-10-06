 Rize'de lig hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Rize'de lig hazırlıkları sürdü

    Rize'de lig hazırlıkları sürdü

    Çaykur Rizespor, Toto Süper Lig'in 7. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Karaman, idman sırasında çalışmayı durdurarak futbolculara yapması gereken hareketleri gösterdi.

    Antrenmana, milli takımlarının kamplarında bulunan Dhurgham İsmail, Gökhan Akkan, Oğulcan Cağlayan, Diallo, Oboabona ve Mohamed Ali Yakoubi katılmadı.

    Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:46
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