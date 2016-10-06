Rize'de lig hazırlıkları sürdü
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Karaman, idman sırasında çalışmayı durdurarak futbolculara yapması gereken hareketleri gösterdi.
Antrenmana, milli takımlarının kamplarında bulunan Dhurgham İsmail, Gökhan Akkan, Oğulcan Cağlayan, Diallo, Oboabona ve Mohamed Ali Yakoubi katılmadı.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:46
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Toplam 14
Yorum
muhammed harun-gökhan-yalçın-ömer-caner-kerim frei-oğuzhan-ciğerci-emre mor-enes-cenk
- Büyük Kaptan
Toplam 3
Yorum
ABARTIN hı hı öledir geri pas selcuk ne demesin cok büyük kaptan
- Trabzonspor'da operasyon
Toplam 2
Yorum
izleyici mehmet ekici ya da diğer tüm orta saha oyuncularını göndermek lazım "ekici egosu" daha önce de bu takımı yarım bıraktı hatırlayalım..!
Rize'de lig hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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