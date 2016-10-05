Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşılaşması gibi önemli bir maçta uzatma dakikalarında yedikleri golle kaybettiklerini belirterek, "Puan açısından bizim için önemliydi. Bir puan bile alsaydık ligde 5 puanı olan takımların arasında olacaktık." ifadesini kullandı.

Önlerinde Antalyaspor maçı olduğunu dile getiren Karaman, "Daha sonra kendi evimizde oynayacağız. Ondan sonra Trabzonspor deplasmanına gideceğiz. Sonra kendi evimizde maç oynayacağız. Bu 4 haftalık maç trafiğini en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun en güzel cevabı da güzel bir seri yakalamak olacaktır." diye konuştu.

Karaman, bir gazetecinin Fatih Terim ve Arda Turan arasında yaşanan gelişmelerle ilgili sorusuna, "Aslında en güzel cevabı Arda verdi. Milli takım ve hocasına başarılar diledi. 'Gel derseler giderim, gelme derseler gitmem' dedi. Konuyla ilgili çok net cevabı verdi. Özelikle son haftalarda performansı ile İspanya'da gündeme gelen bir oyuncu. Milli takımın başında teknik direktör ve teknik heyet var. Fatih hoca, Arda daha önce Galatasaray ve milli takımda defalarca çalışmış. Yeri geldiğinde de baba faktörünü üstlenmiş. Bir büyüğü var. Mutlaka bu konuyu kendi içinde çözeceklerdir." yanıtını verdi.

Kulüp takımında bazı şeylerin rahatlıkla yapılabildiğini kaydeden Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konu milli takım olunca o zaman farklı bakış açıları olabiliyor. Kişisel bir saldırı veya eleştiri olmamalı. Nihayetinde bu görevi üstlenen teknik adamın ve yöneticilerin bu konuyla ilgili de sıhhatli kararlar alması gerekiyor. Bir de milli maç öncesi bu tür spekülasyonların olması diğer futbolculara ve takıma zararı ne olur, ne olmaz, bunlar tartışılır. Mutlaka eleştiriler olacak. Doğru, yapıcı ve ders alacak eleştiriler güzel. Bir aydır bu konu tartışılıyor, garip. Milli takımda mutlaka bir takım yaşanan olaylar vardır ama Fatih hocanın ve Arda Turan'ın bunun üstesinden geleceğine inanıyorum. Bu konuya mutlaka doğru bir çözüm gelecektir."

Çalışmalar başladı

Yeşil-mavili ekip, 3 günlük iznin ardından Antalyaspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Karaman yönetiminde başladı.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde koşu yaptı. Karaman'ın, idman sırasında bazı futbolcularla özel görüşme yaptığı görüldü.

Antrenmana, milli takımlarının kamplarında bulunan Dhurgham İsmail, Gökhan Akkan, Oğulcan Cağlayan, Diallo, Oboabona ve Mohamed Ali Yakoubi katılmadı.

Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.