'Bir puan hakkımızdı'
Karaman şanssızlıktan yakındı.
Rizespor'un teknik patronu Hikmet Karaman, "Öyle bir gol yedik ki. Top dönerek gol oldu. Bizim için şanssız bir goldü" şeklinde konuştu. İyi mücadele ettiklerini kaydeden Karaman, "Böyle maçlarda kalite ve deneyim farkları çok önemli. Bazı anlarda istediğimiz vuruşları yapabilsek sonuç farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularıyla kazandığının altını çizen usta teknik adam, "En azından 1 puan hakkımızdı. Biz de istediğimiz şeyleri zamanla daha iyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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