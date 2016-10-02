 'Bir puan hakkımızdı' – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    'Bir puan hakkımızdı'

    'Bir puan hakkımızdı'

    Karaman şanssızlıktan yakındı.

    Rizespor'un teknik patronu Hikmet Karaman, "Öyle bir gol yedik ki. Top dönerek gol oldu. Bizim için şanssız bir goldü" şeklinde konuştu. İyi mücadele ettiklerini kaydeden Karaman, "Böyle maçlarda kalite ve deneyim farkları çok önemli. Bazı anlarda istediğimiz vuruşları yapabilsek sonuç farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı. 'ın tecrübeli oyuncularıyla kazandığının altını çizen usta teknik adam, "En azından 1 puan hakkımızdı. Biz de istediğimiz şeyleri zamanla daha iyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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