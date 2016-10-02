Başkanlar yan yana
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan ile birlikte karşılaşmayı protokol tribünden izledi. Maç öncesi de Rize'de ve memleketi Artvin'de gezen Fikret Orman, Artvin Hopaspor Kulübünü ziyaret ederek başkan Nedim Koyuncu ile görüştü.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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