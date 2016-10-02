 Başkanlar yan yana – Fotomaç – 02 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Başkanlar yan yana

    Başkanlar yan yana
    Başkanı Fikret Orman, Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan ile birlikte karşılaşmayı protokol tribünden izledi. Maç öncesi de Rize'de ve memleketi Artvin'de gezen Fikret Orman, Artvin Hopaspor Kulübünü ziyaret ederek başkan Nedim Koyuncu ile görüştü.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkanlar yan yana haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.