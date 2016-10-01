Karaman: Jeneriklik goller yiyoruz

Son paslarda daha etkili olmaları gerektiğini kaydeden Karaman, "Şampiyonluğa oynayan bir takım karşısında en iyisi buydu. Son dakikalarda Oğulcan, topu Kweuke ile buluştursa golü biz bulabilirdik. Rakiplerimizin attığı goller jeneriklik. Galatasaray maçında da aynı jeneriklik bir gol yedik. Oyun olarak iyi oynamaya çalışıyoruz. Bu oyunun üzerine koyup devam edeceğiz." diye konuştu.

Verdikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarını ifade eden Karaman, "Bu maçı 1-0 bitirmeyeceksiniz. Golü yediğimiz bölümde 2 oyuncuyla pres yapmışız. Oyuncumuz yerini boşaltmış. Oyuncumuz yerini boşaltmasa vuran oyuncu o kadar rahat vurmayacak. Bunların hepsi tecrübe." şeklinde konuştu.

Karaman, bir gazetecinin Beşiktaş'ın 4 eksikle geldiğini hatırlatması üzerine, Beşiktaş gibi takımlarda eksik oyuncu olmayacağını, oyuna sonradan girerek golü atan oyuncunun Barcelona'dan transfer edilen Adriano olduğunu hatırlattı.