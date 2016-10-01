Karaman: Jeneriklik goller yiyoruz
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Karaman, takım olarak doksan dakika ve uzatmalara kadar iyi olduklarını belirterek, uzatmalarda şansız bir gol yediklerini söyledi.
Son paslarda daha etkili olmaları gerektiğini kaydeden Karaman, "Şampiyonluğa oynayan bir takım karşısında en iyisi buydu. Son dakikalarda Oğulcan, topu Kweuke ile buluştursa golü biz bulabilirdik. Rakiplerimizin attığı goller jeneriklik. Galatasaray maçında da aynı jeneriklik bir gol yedik. Oyun olarak iyi oynamaya çalışıyoruz. Bu oyunun üzerine koyup devam edeceğiz." diye konuştu.
Verdikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarını ifade eden Karaman, "Bu maçı 1-0 bitirmeyeceksiniz. Golü yediğimiz bölümde 2 oyuncuyla pres yapmışız. Oyuncumuz yerini boşaltmış. Oyuncumuz yerini boşaltmasa vuran oyuncu o kadar rahat vurmayacak. Bunların hepsi tecrübe." şeklinde konuştu.
Karaman, bir gazetecinin Beşiktaş'ın 4 eksikle geldiğini hatırlatması üzerine, Beşiktaş gibi takımlarda eksik oyuncu olmayacağını, oyuna sonradan girerek golü atan oyuncunun Barcelona'dan transfer edilen Adriano olduğunu hatırlattı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:06
- Muhteşem karşılama
Toplam 4
Yorum
hahah sakat diye oynatılmadan satılan emekesi diyecektin heralde fener için :)
- Aboubakar, Adriano atar
Toplam 9
Yorum
jdmx bu adam sosa gomez ve törenin boşluğunu fazlasıyla kapatır. helal olsun.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 4
Yorum
ABO Baksada bakmasada Biz BEŞİKTAŞ gelenek göreneklerimiz birbirinden değerli oyuncularımızla Tarihin ikinci büyük Beşiktaş başkanıyla Allah nasip ederse bu sezon *** TAKACAĞIZ
Karaman: Jeneriklik goller yiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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