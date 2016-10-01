 Karaman: Jeneriklik goller yiyoruz – Fotomaç – 01 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Karaman: Jeneriklik goller yiyoruz

    Karaman: Jeneriklik goller yiyoruz

    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Karaman, takım olarak doksan dakika ve uzatmalara kadar iyi olduklarını belirterek, uzatmalarda şansız bir gol yediklerini söyledi.

    Son paslarda daha etkili olmaları gerektiğini kaydeden Karaman, "Şampiyonluğa oynayan bir takım karşısında en iyisi buydu. Son dakikalarda Oğulcan, topu Kweuke ile buluştursa golü biz bulabilirdik. Rakiplerimizin attığı goller jeneriklik. maçında da aynı jeneriklik bir gol yedik. Oyun olarak iyi oynamaya çalışıyoruz. Bu oyunun üzerine koyup devam edeceğiz." diye konuştu.

    Verdikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarını ifade eden Karaman, "Bu maçı 1-0 bitirmeyeceksiniz. Golü yediğimiz bölümde 2 oyuncuyla pres yapmışız. Oyuncumuz yerini boşaltmış. Oyuncumuz yerini boşaltmasa vuran oyuncu o kadar rahat vurmayacak. Bunların hepsi tecrübe." şeklinde konuştu.

    Karaman, bir gazetecinin 'ın 4 eksikle geldiğini hatırlatması üzerine, Beşiktaş gibi takımlarda eksik oyuncu olmayacağını, oyuna sonradan girerek golü atan oyuncunun 'dan transfer edilen Adriano olduğunu hatırlattı.

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karaman: Jeneriklik goller yiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.