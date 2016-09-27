"Alacağımız üç puan..."
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile yapacakları maçta alacakları üç puanın kendilerini inanılmaz derecede artıya geçireceğini söyledi.
Mağlubiyetler, beraberlikler ve galibiyetlerin futbolun içerisinde olduğunu dile getiren Karaman, "5 maç oynadık, 3'ü deplasman, ikisi ise iç saha maçı. Takım olarak beklentimiz Kardemir Karabükspor ve Kayserispor maçlarının en az birisinde ya galip gelmek ya da mağlup olmadan geri gelebilmekti. 5 maçta bana göre kayıp 2 puandayız." diye konuştu.
Karaman, hafta sonu sahalarında Beşiktaş ile karşılaşacaklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Beşiktaş iyi ve güçlü bir takım. Alternatif, zengin bir kadrosu var. Hamle gücü çok üstün. Bunu Galatasaray maçının ikinci yarısında gördük. Biz de Galatasaray'a karşı bir maç oynadık. Bazı mukayeseleri herkes yapabilir. Kayıp iki veya üç puanı telafi etmek için Beşiktaş karşısında alacağımız üç puan bizi inanılmaz derecede artıya geçirecek. Zaten bu maça bütün oyuncular 'oynayalım' diye hazırlanıyor. İnşallah cumartesi akşamı kendi evimizde iyi bir sonuç alırız."
Daha çok çalışmaları gerektiğini kaydeden Karaman, "Eksiklerimizi giderip, özellikle hücum bölgesinde etkili olmamız gerekir. Bu bir lig maratonu. Öyle 5 veya 7 maç oynamayacağız. 34 maç oynayacağız. Bunun içinde kupa maçları da var. Ligin henüz 5. haftasındayız." ifadelerini kullandı.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 15:05
- Ben izin verirdim
Toplam 12
Yorum
sabri can 2004 2005 sezonunda bızımle stadını paylaşmayan beşiktaşla mı ? ünal aysalı hala desteklıyorum senden bır halt olmaz dursun
- Dünyanın en hızlı 9. golü
Toplam 8
Yorum
gsx brumanın oyunundaki gelişimde rikerinkin çok önemli bir payı olduğunu düşünüyorum ne terim ne mancini nede hamza zamanında böyle oynamadı
- Ben izin verirdim
Toplam 12
Yorum
Beşiktaş arkadaşım alisamiyende son maçınızı oynadığınız gün sizin stadınızın yapım işlemi tamamlanmıştı ezbere boş konuşuyorsun beşiktaş gibi 3 yıl stadsız kalmadınız önce bir tarihini öğren ondan sonra burada fikrini yaz istersen...
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