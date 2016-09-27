Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Kayserispor karşısında aldıkları mağlubiyeti hem takım hem de teknik heyet olarak beklemediklerini ifade etti.

Mağlubiyetler, beraberlikler ve galibiyetlerin futbolun içerisinde olduğunu dile getiren Karaman, "5 maç oynadık, 3'ü deplasman, ikisi ise iç saha maçı. Takım olarak beklentimiz Kardemir Karabükspor ve Kayserispor maçlarının en az birisinde ya galip gelmek ya da mağlup olmadan geri gelebilmekti. 5 maçta bana göre kayıp 2 puandayız." diye konuştu.

Karaman, hafta sonu sahalarında Beşiktaş ile karşılaşacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Beşiktaş iyi ve güçlü bir takım. Alternatif, zengin bir kadrosu var. Hamle gücü çok üstün. Bunu Galatasaray maçının ikinci yarısında gördük. Biz de Galatasaray'a karşı bir maç oynadık. Bazı mukayeseleri herkes yapabilir. Kayıp iki veya üç puanı telafi etmek için Beşiktaş karşısında alacağımız üç puan bizi inanılmaz derecede artıya geçirecek. Zaten bu maça bütün oyuncular 'oynayalım' diye hazırlanıyor. İnşallah cumartesi akşamı kendi evimizde iyi bir sonuç alırız."

Daha çok çalışmaları gerektiğini kaydeden Karaman, "Eksiklerimizi giderip, özellikle hücum bölgesinde etkili olmamız gerekir. Bu bir lig maratonu. Öyle 5 veya 7 maç oynamayacağız. 34 maç oynayacağız. Bunun içinde kupa maçları da var. Ligin henüz 5. haftasındayız." ifadelerini kullandı.