 Savaşacağız – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Savaşacağız

    Savaşacağız

    Çaykur Rizespor’un hocası, “Var gücümüzle oynayacağız. ’nin en iyi pas yapan takımına karşı tedbir aldık. Üç puan için sahada olacağız” dedi.

    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, şampiyonluğa oynayan G.Saray'la bugün deplasmada zor bir maç oynayacaklarını söyledi ve ekledi: "Var gücümüzle mücadele edeceğiz. Puan için savaşacağız..."

    maçının kendileri açısından zor geçeceğini, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Hikmet Karaman, sözlerine şöyle devam etti:

    "Galatasaray, kaliteli ve tecrübeli oyunculardan kurulu. Lige de iyi bir başlangıç yaptılar. Bizde ligin gençlerden kurulu yeni bir ekibiyiz. Ancak her geçen gün daha da üzerine koyarak gelişiyoruz. Rakibimiz karşısında tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Türkiye'nin en iyi pas yapan takımına karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

    METE: 3 PUAN İSTİYORUZ
    Basın sözcüsü Saffet Mete ise Galatasaray karşısında geçen yıl 2 maçta 4 puan aldıklarını hatırlattı ve "Bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. İyi bir çalışma programı ile maça hazırlandık. Oyuncularımız bu zorlu maça hazır. 3 puan için sahaya çıkacağız. Rizespor kalitesini gösterecek" diye konuştu.

    EMRAH ÇOK HEYECANLI
    Sezon başında Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a kiralanan Emrah Başsan ise maçı heyecanla beklediğini söyledi. Emrah, "Gol atmak istiyorum" dedi.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:20
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