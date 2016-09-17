Savaşacağız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü, şampiyonluğa oynayanbugün deplasmada zor bir maç oynayacaklarını söyledi ve ekledi: "maçının kendileri açısından zor geçeceğini, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten, sözlerine şöyle devam etti:"Galatasaray, kaliteli ve tecrübeli oyunculardan kurulu.. Bizde ligin gençlerden kurulu yeni bir ekibiyiz. Ancak her geçen gün daha da üzerine koyarak gelişiyoruz. Rakibimiz karşısında tüm gücümüzü ortaya koyacağız.en iyi pas yapan takımına karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."Basınsözcüsüisekarşısında geçen yıl 2 maçta 4puan aldıklarını hatırlattı ve "Bu yıl daaynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz.Oyuncularımız bu zorlu maça hazır.3 puan için sahaya çıkacağız. Rizesporkalitesini gösterecek" diye konuştu.Sezon başındaÇaykur Rizespor'a kiralanan Emrah Başsan ise maçı heyecanla beklediğini söyledi., "Gol atmak istiyorum" dedi.