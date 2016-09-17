Savaşacağız
Çaykur Rizespor’un hocası, “Var gücümüzle oynayacağız. Türkiye’nin en iyi pas yapan takımına karşı tedbir aldık. Üç puan için sahada olacağız” dedi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, şampiyonluğa oynayan G.Saray'la bugün deplasmada zor bir maç oynayacaklarını söyledi ve ekledi: "Var gücümüzle mücadele edeceğiz. Puan için savaşacağız..."
Galatasaray maçının kendileri açısından zor geçeceğini, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Hikmet Karaman, sözlerine şöyle devam etti:
"Galatasaray, kaliteli ve tecrübeli oyunculardan kurulu. Lige de iyi bir başlangıç yaptılar. Bizde ligin gençlerden kurulu yeni bir ekibiyiz. Ancak her geçen gün daha da üzerine koyarak gelişiyoruz. Rakibimiz karşısında tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Türkiye'nin en iyi pas yapan takımına karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
METE: 3 PUAN İSTİYORUZ
Basın sözcüsü Saffet Mete ise Galatasaray karşısında geçen yıl 2 maçta 4 puan aldıklarını hatırlattı ve "Bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. İyi bir çalışma programı ile maça hazırlandık. Oyuncularımız bu zorlu maça hazır. 3 puan için sahaya çıkacağız. Rizespor kalitesini gösterecek" diye konuştu.
EMRAH ÇOK HEYECANLI
Sezon başında Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a kiralanan Emrah Başsan ise maçı heyecanla beklediğini söyledi. Emrah, "Gol atmak istiyorum" dedi.
Galatasaray maçının kendileri açısından zor geçeceğini, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Hikmet Karaman, sözlerine şöyle devam etti:
"Galatasaray, kaliteli ve tecrübeli oyunculardan kurulu. Lige de iyi bir başlangıç yaptılar. Bizde ligin gençlerden kurulu yeni bir ekibiyiz. Ancak her geçen gün daha da üzerine koyarak gelişiyoruz. Rakibimiz karşısında tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Türkiye'nin en iyi pas yapan takımına karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
METE: 3 PUAN İSTİYORUZ
Basın sözcüsü Saffet Mete ise Galatasaray karşısında geçen yıl 2 maçta 4 puan aldıklarını hatırlattı ve "Bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. İyi bir çalışma programı ile maça hazırlandık. Oyuncularımız bu zorlu maça hazır. 3 puan için sahaya çıkacağız. Rizespor kalitesini gösterecek" diye konuştu.
EMRAH ÇOK HEYECANLI
Sezon başında Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a kiralanan Emrah Başsan ise maçı heyecanla beklediğini söyledi. Emrah, "Gol atmak istiyorum" dedi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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