Karaman: Eren müthiş attı
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda 2-0 mağlup oldukları Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Eren müthiş bir gol attı. Bu şans golü değil. Golden sonra golün güzelliği Galatasaray’ı daha çok oyunda tuttu. Bizi de demoralize etti” dedi.
"Daha farklı bir skor olabilirdi"
Hikmet Karaman, genç bir takım olduklarına vurgu yaparak, "Bu seneki transferlerde genç ve gelişime açık oyuncular oldu. Bugün tempo olarak oyundan düşseydik daha farklı bir skor olurdu. Baskı yaptık, önde baskı yaptık, geride oyun kurmasınlar diye. Orta saha da toplar da kaptık ama genç bir takım, atmosfer acayip. Ama öyle bir gol yedik k;i Yani biz 15-20 dakika geçirsek belki süreç bizim lehimize işleyecekti. Biz de iyi bir forvet olsaydı belki; ben orta sahadan forvet yaptım. Kweuke daha hazır değil. Deneme tahtası gibi koyamayız yani" açıklamasında bulundu.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:05
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
Karaman: Eren müthiş attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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