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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Sokrat Sokrat

    Artık bu maçı alında ligi üçüncü bitirelim.

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    evet0
    hayır0
    cevapla 03.06.2017 18:33
    ibrahim g&#246;ren ibrahim gören

    Haydi fenerbahçem haydi

    Aynı Görüşte misiniz?
    evet0
    hayır0
    cevapla 03.06.2017 17:56
    ibrahim g&#246;ren ibrahim gören

    Haydi fenerbahçem haydi Rumuz: hayranin

    Aynı Görüşte misiniz?
    evet0
    hayır0
    cevapla 03.06.2017 17:55
    Fenerbahce Fenerbahce

    Üçüncülük için oyna ve bugun souza ve lens gol atacakk!!!

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    evet9
    hayır19
    cevapla 03.06.2017 17:17
    Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

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