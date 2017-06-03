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Artık bu maçı alında ligi üçüncü bitirelim.
Haydi fenerbahçem haydi
Haydi fenerbahçem haydi
Rumuz: hayranin
Üçüncülük için oyna ve bugun souza ve lens gol atacakk!!!
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların
kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ
veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
kalan karakter 1000
Artık bu maçı alında ligi üçüncü bitirelim.
Haydi fenerbahçem haydi
Haydi fenerbahçem haydi Rumuz: hayranin
Üçüncülük için oyna ve bugun souza ve lens gol atacakk!!!
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.