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kalan karakter 1000
galatasaray bu oyunla zor yener
Gs yenecek
Gs kazanir 3 1
SNEIJDERIDE SEYREDERKEN KUSMAK GELIYOR EREN NE ZAMAN NORMAL POZISYONLARI GOLE CEVIRECEK?2TANE
YÜZDEYÜZ GOLÜ HARCADI
yeneriz 3 üncüyüz
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların
kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ
veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
kalan karakter 1000
galatasaray bu oyunla zor yener
Gs yenecek
Gs kazanir 3 1
SNEIJDERIDE SEYREDERKEN KUSMAK GELIYOR EREN NE ZAMAN NORMAL POZISYONLARI GOLE CEVIRECEK?2TANE YÜZDEYÜZ GOLÜ HARCADI
yeneriz 3 üncüyüz
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.