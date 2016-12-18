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    18 Aralık 2016, Pazar
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    galatasaray bu oyunla zor yener

    Aynı Görüşte misiniz?
    evet0
    hayır0
    cevapla 18.12.2016 20:36
    arda arda

    Gs yenecek

    Aynı Görüşte misiniz?
    evet0
    hayır0
    cevapla 18.12.2016 20:28
    Antifenev Antifenev

    Gs kazanir 3 1

    Aynı Görüşte misiniz?
    evet0
    hayır1
    cevapla 18.12.2016 20:19
    Aslan Aslan

    SNEIJDERIDE SEYREDERKEN KUSMAK GELIYOR EREN NE ZAMAN NORMAL POZISYONLARI GOLE CEVIRECEK?2TANE YÜZDEYÜZ GOLÜ HARCADI

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    evet3
    hayır0
    cevapla 18.12.2016 20:07
    a a

    yeneriz 3 üncüyüz

    Aynı Görüşte misiniz?
    evet1
    hayır1
    cevapla 18.12.2016 20:05
    Haberin tüm yorumlarını okuyun (9 yorum)

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