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5 dkk ilk devre 6 8 dkk ikinci devre 12 15 dkk fazla oynama avrupada yok böyle bir sey futbolun besigi avrupada .
Haydi trabzon sen iki bir alacaksin maci
Bu maçı Trabzonspor yener
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veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
kalan karakter 1000
5 dkk ilk devre 6 8 dkk ikinci devre 12 15 dkk fazla oynama avrupada yok böyle bir sey futbolun besigi avrupada .
Haydi trabzon sen iki bir alacaksin maci
Bu maçı Trabzonspor yener
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.