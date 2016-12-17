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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    ts ts

    5 dkk ilk devre 6 8 dkk ikinci devre 12 15 dkk fazla oynama avrupada yok böyle bir sey futbolun besigi avrupada .

    Aynı Görüşte misiniz?
    evet0
    hayır0
    cevapla 17.12.2016 17:00
    Kenan Kenan

    Haydi trabzon sen iki bir alacaksin maci

    Aynı Görüşte misiniz?
    evet0
    hayır0
    cevapla 17.12.2016 16:57
    Muhammet enes Muhammet enes

    Bu maçı Trabzonspor yener

    Aynı Görüşte misiniz?
    evet13
    hayır3
    cevapla 17.12.2016 16:18
    Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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