 Timsah dışarıda kayıp – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Timsah dışarıda kayıp

    Timsah dışarıda kayıp
    BURSASPOR bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamıyor. Yeşil-beyazlılar, dışarıda oynadığı 5 karşılaşmanın sadece 1'ini kazanabildi. 3 maçtan yenilgiyle ayrılan Bursaspor, dün Sivas deplasmanından 1 puanla dönebildi.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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