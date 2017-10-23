Sivas'ta gol sesi çıkmadı
Ligde bu sezon ilk kez bir maç golsüz sona erdi. Pablo Batalla 83’te karşı karşıya pozisyonda topu auta attı. İki takım ilk beraberliklerini alıp, 13 puana yükseldiler
SÜPER Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor golsüz berabere kaldı. 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele bu sezon Süper Lig'de golsüz biten ilk maç olarak kayıtlara geçti. Karşılaşmanın en önemli pozisyonu 83. dakikada yaşandı. Barış'ın ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bursaspor kaptanı Pablo Batalla, meşin yuvarlağı auta gönderdi. 52'de konuk ekipten Delarge'nin vuruşunda da top yan ağlarda kaldı.
HARUN GEÇiT VERMEDİ SİVASSPOR ise 11 ve 68'de Hakan Arslan, 17'de is e Bifouma ile girdiği pozisyonlarda kaleci Harun'u geçemedi. Bursaspor, 10. haftada evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Karabükspor'a konuk olacak.
HARUN GEÇiT VERMEDİ SİVASSPOR ise 11 ve 68'de Hakan Arslan, 17'de is e Bifouma ile girdiği pozisyonlarda kaleci Harun'u geçemedi. Bursaspor, 10. haftada evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Karabükspor'a konuk olacak.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
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:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Toplam 11
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bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
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Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
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