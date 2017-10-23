Sivas'ta gol sesi çıkmadı

Lig'de Demir Grup Sivasspor ilegolsüz berabere kaldı. 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele bu sezonKarşılaşmanın en önemli pozisyonu 83. dakikada yaşandı. Barış'ın ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bursaspor kaptanı, meşin yuvarlağı auta gönderdi. 52'de konuk ekipten'nin vuruşunda da top yan ağlarda kaldı.ise 11 ve 68'de, 17'de is eile girdiği pozisyonlarda kaleci Harun'u geçemedi. Bursaspor, 10. haftada evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.'a konuk olacak.