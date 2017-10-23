Le Guen: İyi sonuç

BURSASPOR Teknik Direktörü Le Guen, "Gayet iyi bir sonuç aldık." dedi. Fransız hoca, "Sivasspor'uın maç öncesi 12 puanı vardı. Bunlar şans eseri alınmadı. Bu çerçeveden bakıldığında tatmin edici bir sonuç aldığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.