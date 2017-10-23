Bursasporlu futbolcular 1 puandan memnun

- Bursasporlu futbolcular, ligin 9. haftasında deplasmanda Sivasspor'a karşı aldıkları 1 puandan dolayı mutlu olduklarını söylediler. Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Aynı puana sahip rakibine karşı üstünlük kuramayan yeşil-beyazlı oyuncular, deplasmanda alınan 1 puan için mutlu olduklarını söyledi.

Maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Kubilay Kanatsızkuş, "Rakibimizi de iyi analiz etmiştik. Zaaflarını biliyorduk. Onun için özel çalışmalar yaptık. Bazen olmuyor, gol atamadık. Umarım haftaya galibiyet alırız. Maçın sonları çekişmeli geçti. İki takım da maçın sonunda gol atabilirdi, şanssızlık oldu, atamadık" dedi.



EKONG : "1 PUAN İÇİN MUTLU OLMALIYIZ"

Nijeryalı defans oyuncusu Ekong ise, "Öncelikle aldığımız 1 puan için mutlu olmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü kafa kafaya geçen, iki takımın da birbirine karşı fırsatlar bulduğu pozisyonlar vardı. Sivasspor'un da pozisyonları oldu. İkinci yarıda biz de Pablo'yla bazı pozisyonlar bulduk ama hiçbiri gol olmadı. İyi bir karşılaşma ve iyi bir sonuç olarak değerlendirebiliriz. Kendimizi bu sistemde rahat hissediyoruz ama hala kendimizi geliştirebileceğimiz çok fazla alan var. Her gün çalışıyoruz zaten. Bu sistemle oynadığımız henüz ikinci karşılaşma. Gün geçtikçe, maçlar oynadıkça kendimizi ileriye taşıyacağız bu sistemin içinde" diye konuştu.



ERTUĞRUL: "DEPLASMANDA 0-0 İYİ BİR SKOR"

Galibiyeti kaçırdıklarını ifade eden Ertuğrul Ersoy da, "Çok net kaçan gollerimiz var. Ben ve Pablo zoru başardık. Deplasmanda 0-0 iyi bir skor ama buraya yenmek için gelmiştik. Beraberliğe oynamadık. Ne üzgünüz, ne mutluyuz. İnşallah içerideki Antalya maçı ve Kasımpaşa deplasmanında da galip gelip milli takım arasına iki galibiyetle girmek istiyoruz" diye konuştu.



"GOL YEMEMEK BU SİSTEMİN DOĞRU YOLDA OLDUĞUNU GÖSTERİR"

'Yeni oyun sisteminde kendini nasıl hissediyorsun?' sorusuna ise genç oyuncu, "Hocamın benim arkamda durması, sürekli beni uyarması, Titi ve Ekong'un bana sürekli yardımcı olmasıyla bu uyumu yakaladık. Hoca böyle bir tercih yaptı. İyi de gidiyoruz. Gol yememek de iyidir. Gol yememek bu sistemin doğru yolda olduğunu gösterir. Umarım Antalya maçında bol gollü ve gol yemeden bir maç geçiririz. Defans oyuncusu olarak gol yemediğimiz için mutluyum. Umarım nice gol yemediğimiz maçlara diyelim" şeklinde konuştu.