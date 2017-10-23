Bursa'da yeni sistem savunmada sonuç verdi

Bursaspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk beraberliğini alan yeşil beyazlı ekip aynı zamanda deplasmanda çıktığı maçlarda gol yeme serisine de son verdi. Bursaspor, bu maç öncesinde ligde çıktığı son 16 deplasman maçında da kalesinde gol ve goller görmüştü. Yeşil beyazlı ekibin bu görüntüsünde ise Teknik Direktör Paul Le Guen'in yeni oyun sistemi olan 3-5-2 dizilişi etkili oldu.



'İYİ HİSSEDİYORUZ'

Yeni oyun düzeniyle çıktığı son 2 maçta kalesinde ortalama 3.5 isabetli şut gören yeşil beyazlılar için bu rakam ise, önceki 7 karşılaşmada 4.7'lerdeydi. Oyuncular da bu sistemden memnun kalırken, savunma oyuncularından Ertuğrul Ersoy, "Şimdi ki sistemin iyi olduğunu düşünüyorum, defans oyuncusu olarak gol yemediğimiz zaman mutlu oluyorum" derken, bir diğer savunmacı William Troost-Ekong ise, "Kendimizi oynadığımız sistemde iyi hissediyoruz ama oynadıkça daha yatkın olacağımız bir oyun sitili olduğunu düşünüyorum. Maçlar oynadıkça kendimizi daha da ileriye taşıyacağız" diye konuştu.



ŞUT ÇOK, GOL YOK

Bursaspor, hücumda ise pozisyonlar bulmasına karşın etkisiz kaldı. Ligde bu sezon 7 maç aradan sonra bir mücadeleyi gol atamadan tamamlayan yeşil beyazlı ekip, buna karşın kaleyi ise maç boyunca 13 kez denedi. Özellikle bu maç, Bursaspor'un bu sezon oynadığı lig maçlarında kaleye en fazla şut gönderdiği ikinci karşılaşma olmasına karşın bu şutların yalnızca 3'ü isabet buldu. Bursaspor'un kaleye en çok şut gönderdiği maç ise sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 yendiği karşılaşmaydı (15 şut).