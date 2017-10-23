 Ali Ay: "Oyundan memnun kalmadım" – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    : "Oyundan memnun kalmadım"

    Ali Ay: "Oyundan memnun kalmadım"

    Ligde Sivasspor ile golsüz berabere kalan Bursaspor'da Başkan , oynanan oyundan memnun kalmadığını söyledi.

    Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Puanını 13'e yükselten yeşil-beyazlılar, 8. sıradaki yerini de korudu. Karşılaşmayı değerlendiren Bursaspor Başkanı , "Oynanan oyundan memnun kalmadım. Bunda rakımın yüksek olması da etkili olabilir. Kembo ve Badu'nun olmaması da bizim için dezavantaj oldu. Kaçırdığımız net pozisyonlar vardı. Özellikle Batalla net bir gol kaçırdı ama bugün Batalla kaçırır, yarın başkası kaçırır, bu futbolun içinde olan bir şey. Hocamız iki maçtır yeni bir sistemle çıkıyor. Bu sistem de yavaş yavaş oturuyor ama buna bağlı kalır mı bilmiyorum. İnşallah Antalyaspor maçında taraftarımızın önünde iyi bir galibiyet alırız" dedi.

    7 HAFTA SONRA GOL ATAMADI
    Lige Başakşehir'e karşı deplasmanda alınan 1-0'lık mağlubiyetle başlayan Bursaspor, ardından çıktığı 7 maçta da gol atma başarısı göstermişti. 7 hafta sonra ilk kez rakip fileleri havalandıramayan Timsah'ta, takımın en golcü ismi olan Dzon Delarge da 3 haftadır golle buluşamadı. Ligin ilk 6 haftalık periyotunda 4 gol kaydederek dikkatleri üzerine çeken Delarge; Kayserispor, Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarında ise bu sevinci yaşayamadı.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:20
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