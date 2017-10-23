Ali Ay: "Oyundan memnun kalmadım"
Ligde Sivasspor ile golsüz berabere kalan Bursaspor'da Başkan Ali Ay, oynanan oyundan memnun kalmadığını söyledi.
7 HAFTA SONRA GOL ATAMADI
Lige Başakşehir'e karşı deplasmanda alınan 1-0'lık mağlubiyetle başlayan Bursaspor, ardından çıktığı 7 maçta da gol atma başarısı göstermişti. 7 hafta sonra ilk kez rakip fileleri havalandıramayan Timsah'ta, takımın en golcü ismi olan Dzon Delarge da 3 haftadır golle buluşamadı. Ligin ilk 6 haftalık periyotunda 4 gol kaydederek dikkatleri üzerine çeken Delarge; Kayserispor, Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarında ise bu sevinci yaşayamadı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:20
-
Kulübü seven kişiler görev yapmalı
Toplam 3
Yorum
Ali Osman Veziroğlu TS un bünyesinden yatişmiş Spor adamları sessiz,Paralı başkan istemiyoruz Bayer Minih gibi Esk futbolcuları yönetmeli diyoruz .
-
Kulübü seven kişiler görev yapmalı
Toplam 3
Yorum
Şevket CAN benm yılardır M:Ali Yılmaz döneminden bu güne kadar TS başına Futbolun içinden gelmiş başkan ve yöneticilerin olmasını söylüyorum
-
Devre arasında Ada yolcusu!
Toplam 10
Yorum
Bora sana kaptanligi verende kbahat taktin koluna ona buna el kol salliyorsun biraz da mucadele et Atiba amcandan ders al biraz
Ali Ay: "Oyundan memnun kalmadım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.