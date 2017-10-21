 Sercan Yıldırım ameliyat oldu – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ameliyat oldu

    Sercan Yıldırım ameliyat oldu

    ’da geçen hafta antrenmanda sakatlık geçiren ve sahadan sedye ile ayrılan , ameliyat edildi.

    Sağ diz ön çapraz bağ kopuğu, meniskus yırtığı ve kıkırdak hasarı tanısıyla Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Op.Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilen Yıldırım'a, Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, meniskus tamiri ve kıkırdak transferi uygulandığı bildirildi. Ameliyatı başarılı geçtiği belirtilen 'a ameliyat sonrası dönemde rehabilitasyon programı uygulanacağı açıklandı. Sezon başından bu yana sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Sercan'ın ligin ikinci yarısına kadar sahalara dönmesinin zor olduğu bildirildi.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sercan Yıldırım ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.