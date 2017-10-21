Koz Batalla

Sivasspor’a son 7 maçta 6 galibiyetle üstünlük kuran yeşil-beyazlılarda, Arjantinli maestro, 15 kereyle en çok karşılaştığı, 4 gol attığı Sivas’ın korkulu rüyası olacak

AYNI puanda olduğu Sivasspor'la yarın Sivas'ta karşılaşacak olan Bursaspor'da, Teknik Direktör Paul Le Guen'in en büyük kozu yine Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla olacak. Bursaspor kariyerinde M.Başakşehir ile birlikte en çok karşılaştığı rakip olan kırmızı-beyazlılara karşı 15 kez sahaya çıkan Arjantinli kaptan, bu maçlarda 4 kez de gol sevinci yaşadı. Bu sezon 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki maestro, Osmanlı zaferinde 10. dakikada yaşadığı ciddi sakatlığına rağmen oyuna devam etmek istemesiyle camianın takdirini toplamıştı.



SİVAS'LA TAÇLANDIRACAĞIZ

BU zorlu randevu öncesinde iki ekibin rekabetindeki son maçlarda yeşil- beyazlıların bariz üstünlüğü göze çarpıyor. İkisi Türkiye Kupası ve 5'i Süper Lig maçı olmak üzere Timsah, rakibiyle oynadığı son 7 karşılaşmanın 6'sından galibiyetle ayrılmasını bildi. 2014-15 sezonunda Sivas'taki lig maçında 4-1 kaybeden Bursaspor, önceki sezon ligde oynanan iki karşılaşmayı da kazanmıştı.





