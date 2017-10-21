Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak bu zorlu randevu saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı ise hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını, Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan.



Süper Lig tarihinde 22 kez karşılaşan Bursaspor ile Sivasspor arasındaki rekabette her iki takımın da 10'ar galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 2 maçta ise taraflar, puanları paylaştı. Yeşil beyazlı ekip, Sivas ekibiyle oynadığı son 7 maçın ise 6'sını kazanırken yalnızca bir kez kaybetti.



KALELERİNİ KORUYAMIYORLAR

Yarınki mücadelenin aynı zamanda gollü geçmesi bekleniyor. Sivas temsilcisi, ligde oynadığı son 14 maçın sadece birinde kalesini gole kapatırken, aynı şekilde Bursaspor'da ligde oynadığı son 15 maçın yalnızca birini gol yemeden tamamladı. Deplasmanda oynadığı son 16 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen ve bu süreçte 13 mağlubiyet alan Bursaspor, bu maçların tamamında gol yedi.



EKSİKLER CAN SIKIYOR

Bursaspor'da mücadele öncesinde eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Sercan Yıldırım, Serdar Kurtuluş, Emmanuel Badu, Bilal Kısa, Josua John ve Emre Taşdemir yarın sahada yer alamayacak. Ayrıca yeşil beyazlı ekipte 2 maç ceza alan Jires Kembo Ekoko da cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



AGU YILDIZLAŞTI

Bursaspor'da Mikel Agu, son maçlarda skorer kimliğiyle ön plana çıkıyor. Yeşil beyazlı ekibin Süper Lig'de attığı son 4 golün 3'üne direkt katkı yapan Nijeryalı oyuncu, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.