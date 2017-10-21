Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor
?Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ile yarın ligde 23'üncü kez kozlarını paylaşacak. Yeşil-beyazlı ekipte bu maç öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak bu zorlu randevu saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı ise hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını, Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan.
Süper Lig tarihinde 22 kez karşılaşan Bursaspor ile Sivasspor arasındaki rekabette her iki takımın da 10'ar galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 2 maçta ise taraflar, puanları paylaştı. Yeşil beyazlı ekip, Sivas ekibiyle oynadığı son 7 maçın ise 6'sını kazanırken yalnızca bir kez kaybetti.
KALELERİNİ KORUYAMIYORLAR
Yarınki mücadelenin aynı zamanda gollü geçmesi bekleniyor. Sivas temsilcisi, ligde oynadığı son 14 maçın sadece birinde kalesini gole kapatırken, aynı şekilde Bursaspor'da ligde oynadığı son 15 maçın yalnızca birini gol yemeden tamamladı. Deplasmanda oynadığı son 16 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen ve bu süreçte 13 mağlubiyet alan Bursaspor, bu maçların tamamında gol yedi.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Bursaspor'da mücadele öncesinde eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Sercan Yıldırım, Serdar Kurtuluş, Emmanuel Badu, Bilal Kısa, Josua John ve Emre Taşdemir yarın sahada yer alamayacak. Ayrıca yeşil beyazlı ekipte 2 maç ceza alan Jires Kembo Ekoko da cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
AGU YILDIZLAŞTI
Bursaspor'da Mikel Agu, son maçlarda skorer kimliğiyle ön plana çıkıyor. Yeşil beyazlı ekibin Süper Lig'de attığı son 4 golün 3'üne direkt katkı yapan Nijeryalı oyuncu, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:04
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Dursun Özbek’in 12. derbisi
Toplam 1
Yorum
Sahinn GS'a gelince herkes rahatsız oluyor da Fener Eurolig şampiyonluğunu Türk oyuncu olmadan almadı mı, bir sezon boyunca hemen hemen tamamı yaba
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Gomis 4'üne birden bedel
Toplam 4
Yorum
keita alayını sırtına alır kaleye girer bafe
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Son pişmanlık fayda etmiyor
Toplam 6
Yorum
evet cenk satıldığında iyi bir forvet ve geleciği olan yerli veya yabancı genç bir oyuncu alınacak gönlünüzü ferah tutun
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