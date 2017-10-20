Sıra Yiğido'da

Teknik Direktör Paul Le Guen, “İyi durumda olan ve galibiyet serisi yakalamış bir Sivas Erzurumspor’da var karşımızda. Ama istekliyiz, sonuç çıkarabilmek için elimizden geleni yapacağız” dedi

BU sezon ligde 16 kez fileleri havalandırıp, Süper Lig'de boy gösterdiği 19 sezon içerisindeki en fazla gol attığı ilk 8 haftayı geride bırakan Bursaspor'da gözler Sivasspor deplasmanına çevrildi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Paul Le Guen, Kasımpaşa deplasmanından zaferle dönen rakipleriyle maçın zor geçeceğini söyleyen Fransız çalıştırıcı, "İyi durumda olan ve galibiyet serisi yakalamış bir Sivasspor var karşımızda. Ama istekliyiz, sonuç çıkarabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.



SİSTEM HÜCUM ÜZERİNE

SON 19 sezonun rekorunu kıran yeşil- beyazlılarda bu durumun kendisini mutlu ettiğine işaret eden Le Guen, "Gol atma kapasitesi yüksek bir takımız. Ofansif taraftaki çalışmalarımız zaten bunu destekliyor. Bununla alakalı çok çalışmalar yapıyoruz. Ofansif bir futbol oynamaya çalışıyoruz ve her gün bu konuyla alakalı kendimizi geliştirmeye ve bu konuyla alakalı çalışmalar yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.



Lig benim için yeni başladı'

SİVASSPOR'DA yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan Trabzonspor'dan transfer 25 yaşındaki golcü Muhammet Demir, iddialı açıklamalar yaptı. Form tutmaya başladığını kaydeden genç santrfor, "Lig benim için yeni başladı" dedi. "Hedefim olmazsa futbol oynamanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullanan Muhammet, "En büyük hedefim, Sivasspor'da başarılı olup A Milli Takım formasını tekrar giymek" diye konuştu.



SERDAR'IN ZOR GÜNLERİ

TİMSAH'TA geçen sezon hazırlık maçında sağ diz yan bağları kopan ve 11 aydır sahalardan uzak kalan Serdar Kurtuluş zor günler geçiriyor. Kurtuluş, "Almanya'da iki ameliyat oldum. 1,5 ay önce ayak sinirimle alakalı bir ameliyat daha geçirdim. Gelecek ay bir çapraz bağ operasyonu daha geçireceğim. Sürece bakacağız" dedi.



?EKOKO'YA 2 MAÇ MEN

PFDK, kulüplere yine ceza yağdırdı. Disiplin Kurulu, Osmanlı maçında kırmızı gören Bursasporlu Ekoko'ya 2 maç ceza verirken, Malatyaspor taraftarına da F.Bahçe maçında çirkin ve kötü tezahürattan bir sonraki deplasmana bloke cezası kesildi. Bursa, Göztepe, Malatya ve Kayseri'ye de ayrıca çeşitli para cezaları verildi.



Agu ve Ekong Başkent'te Cumhurbaşkanı'na gitti

BURSASPOR'UN dün sabahki antrenmanına Afrika'dan resmi bir ziyaret damga vurdu. Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'nin Türkiye'ye gelişi ve ülkemizdeki tüm Nijeryalı oyuncuları görmek istemesi üzerine Başkent Ankara'ya giden Mikel Agu ve William Trost-Ekong dün yapılan idmana katılmadılar.