 Le Guen’in Sivasspor kozu Batalla – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Le Guen’in Sivasspor kozu Batalla

    Le Guen’in Sivasspor kozu Batalla

    Ligin 9. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan 'da, Teknik Direktör Paul Le Guen'in en büyük kozu yine Arjantinli yıldız Pablo Batalla olacak.

    Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet elde eden , 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Aynı puana sahip rakibine karşı alacağı galibiyetle yeni bir seri başlatmayı hedefleyen Timsah'ta, Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen'in en büyük kozu yine Arjantinli kaptan Pablo Batalla olacak.

    Sivasspor'a karşı 15 maça çıktı
    Bursaspor kariyerinde Medipol Başakşehir ile birlikte en çok karşılaştığı rakip olan Sivasspor'a karşı 15 kez sahaya çıkan Batalla, bu maçlarda 4 kez de gol sevinci yaşadı. Bu sezon 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen deneyimli oyuncu, Sivasspor'a karşı yeşil-beyazlıların en büyük kozu olacak.
    Batalla, son oynanan Osmanlıspor karşılaşmasının 9. dakikasında yaşadığı ciddi sakatlığına rağmen oyuna devam etmek istemesiyle camianın takdirini toplamıştı.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:30
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