Le Guen’in Sivasspor kozu Batalla
Ligin 9. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, Teknik Direktör Paul Le Guen'in en büyük kozu yine Arjantinli yıldız Pablo Batalla olacak.
Sivasspor'a karşı 15 maça çıktı
Bursaspor kariyerinde Medipol Başakşehir ile birlikte en çok karşılaştığı rakip olan Sivasspor'a karşı 15 kez sahaya çıkan Batalla, bu maçlarda 4 kez de gol sevinci yaşadı. Bu sezon 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen deneyimli oyuncu, Sivasspor'a karşı yeşil-beyazlıların en büyük kozu olacak.
Batalla, son oynanan Osmanlıspor karşılaşmasının 9. dakikasında yaşadığı ciddi sakatlığına rağmen oyuna devam etmek istemesiyle camianın takdirini toplamıştı.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:30
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 6
Yorum
KadıköyBoğası maçlar anket ile kazanılmaz görürsünüz pazar günü ne olcak
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Derbide %100 ile oynayıp gol atacağım
Toplam 5
Yorum
aslan bazı fenerliler iyiki glmemiş falan diyor kedi ulaşamayacagı cigere pis dermiş biz belhandayı çok begeniyoruz bireysel oynamıyor takıma oynu
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 6
Yorum
adidas normal şartlar altında gs rahat yener. bence gs birkaç kırmızı kart ve tahrikten saha kapatma cezası alır ve fark açılmadan frenlenir :)
Le Guen’in Sivasspor kozu Batalla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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