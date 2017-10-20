Bursasporlu "Amigo Fiko" toprağa verildi
Hayatını kaybeden Bursaspor'un efsane amigolarından "Amigo Fiko" lakaplı Fikret Akdağ, Bursa'da defnedildi.
Akdağ'ın cenazesi Ulu Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Akdağ'ın yakınları, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve çok sayıda yeşil-beyazlı taraftar katıldı.
Akdağ'ın tabutunun üzerine Bursaspor bayrağı ve "Amigo Fiko" yazılı forma serildi.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:26
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 6
Yorum
KadıköyBoğası maçlar anket ile kazanılmaz görürsünüz pazar günü ne olcak
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Derbide %100 ile oynayıp gol atacağım
Toplam 5
Yorum
aslan bazı fenerliler iyiki glmemiş falan diyor kedi ulaşamayacagı cigere pis dermiş biz belhandayı çok begeniyoruz bireysel oynamıyor takıma oynu
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 6
Yorum
adidas normal şartlar altında gs rahat yener. bence gs birkaç kırmızı kart ve tahrikten saha kapatma cezası alır ve fark açılmadan frenlenir :)
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