 Bursasporlu "Amigo Fiko" toprağa verildi – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Bursasporlu "Amigo Fiko" toprağa verildi

    Bursasporlu "Amigo Fiko" toprağa verildi

    Hayatını kaybeden 'un efsane amigolarından "Amigo Fiko" lakaplı Fikret Akdağ, Bursa'da defnedildi.

    Akdağ'ın cenazesi Ulu Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Cenaze törenine Akdağ'ın yakınları, Kulübü Başkanı Ali Ay ve çok sayıda yeşil-beyazlı taraftar katıldı.

    Akdağ'ın tabutunun üzerine Bursaspor bayrağı ve "Amigo Fiko" yazılı forma serildi.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:26
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