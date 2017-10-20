Bursaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, 5'e 2 pas ve pres oyunu ile devam eden çalışma, Demir Grup Sivasspor maçının taktik provasıyla tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Yenişehir Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a gidecek.