Bursaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
Bursaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, 5'e 2 pas ve pres oyunu ile devam eden çalışma, Demir Grup Sivasspor maçının taktik provasıyla tamamlandı.
Yeşil-beyazlılar, yarın Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Yenişehir Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a gidecek.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:23
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 6
Yorum
KadıköyBoğası maçlar anket ile kazanılmaz görürsünüz pazar günü ne olcak
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Derbide %100 ile oynayıp gol atacağım
Toplam 5
Yorum
aslan bazı fenerliler iyiki glmemiş falan diyor kedi ulaşamayacagı cigere pis dermiş biz belhandayı çok begeniyoruz bireysel oynamıyor takıma oynu
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 6
Yorum
adidas normal şartlar altında gs rahat yener. bence gs birkaç kırmızı kart ve tahrikten saha kapatma cezası alır ve fark açılmadan frenlenir :)
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