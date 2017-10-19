 Gerçek kaptan! – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Gerçek kaptan!

    Gerçek kaptan!

    Arjantinli maestro maçın başında 10. dakikada sakatlanmasına rağmen devam etti 3. golün de asistini yaptı. Camianın takdirini kazanan kaptana maç sonu 6 dikiş atıldı

    BURSASPOR'da kaptan Pablo Martin 'nın yeri çok ayrı. Timsah'ta canı gönülden oynayan isimlerin başında gelen Batalla, bunu Osmanlıspor maçında bir kez daha kanıtladı. Tecrübeli maestro, 3-1 kazandıkları mücadelede 10. dakikada yaşadığı sakatlığa rağmen oyuna devam etmek istemesiyle camianın gönlünü bir kez daha fethetti. 85 dakika oyunda kaldığı maçın ardından kafasına 6 dikiş atıldığı bildirilen Batalla, Sivasspor karşılaşmasında sahadaki yerini alabilecek. Bursaspor yöneticisi Hasan Parlakay da Batalla'nın özverisine dikkat çekerken, sezon sonu takımdan ayrılmayı düşünen kaptanlarıyla tekrar görüşüp bu kararından döndürmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

    SAĞ BEKE ŞENER İDDİASI
    Fenerbahç e'ye transfer olan eski sağ bekleri Şener Özbayraklı ile ilgili olarak yönetici Parlakay, "İşin açıkçası bir görüşmüşlüğümüz, bir fikir alışverişi yapmışlığımız yok ama bizim bir sağ beke ihtiyacımız var; bu Şener Özbayraklı olur, başkası olur bilmiyorum. Bir sağ bek daha düşünüyoruz. Fenerbahçe'de oynayan eski gol kralımız Fernandao istediğimiz adam" diye açık kapı bıraktı.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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