Gerçek kaptan!
Arjantinli maestro maçın başında 10. dakikada sakatlanmasına rağmen devam etti 3. golün de asistini yaptı. Camianın takdirini kazanan kaptana maç sonu 6 dikiş atıldı
SAĞ BEKE ŞENER İDDİASI
Fenerbahç e'ye transfer olan eski sağ bekleri Şener Özbayraklı ile ilgili olarak yönetici Parlakay, "İşin açıkçası bir görüşmüşlüğümüz, bir fikir alışverişi yapmışlığımız yok ama bizim bir sağ beke ihtiyacımız var; bu Şener Özbayraklı olur, başkası olur bilmiyorum. Bir sağ bek daha düşünüyoruz. Fenerbahçe'de oynayan eski gol kralımız Fernandao istediğimiz adam" diye açık kapı bıraktı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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