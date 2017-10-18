Sercan Yıldırım ameliyat olacak
Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da, hazırlıklar sürüyor. Yeşil-beyazlılarda, geçen hafta antrenmanda sakatlık geçiren Sercan Yıldırım’ın ameliyat olacağı bildirildi.
Badu fizyoterapist eşliğinde çalıştı
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise kontrol pas oyunu gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan Emmanuel Badu, fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarını sürdürürken, sağ ayak 1. parmağında darbeye bağlı ödem oluşan Josua John'un da tedavisine devam edildi.
Sercan Yıldırım ameliyat oacak
Öte yandan geçtiğimiz hafta antrenmanda ikili mücadele sonrasında sakatlanan ve sahadan sedye ile ayrılan Sercan Yıldırım'ın ise ameliyat olacağı açıklandı. Golcü oyuncunun ligin ikinci yarısına kadar sahalara dönmesinin zor olduğu bildirildi.
Ali Ay, Le Guen ile görüştü
Antrenmanı yönetici Hasan Parlakay ile izleyen Bursaspor Başkanı Ali Ay, bir süre Teknik Direktör Paul Le Guen ile görüşme gerçekleştirdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:50
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G.Saray'dan derbi öncesi sessizlik kararı
Toplam 12
Yorum
Aslan Fenerin tek derdi germek olacak taraftar ve futbolcular bu tahrige kapilmamali isini yapmali o zaman fenerin sansi yok bjk maci ornek
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 17
Yorum
LANCELO TAKLİTLERİ Digiturk te annelerinin liginde ORJİNALİ ŞAMPİYONLAR LİGİ nde. İzlemeye ve taklit etmeye devam.
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Zaferin şifreleri
Toplam 51
Yorum
fbcan topun kıymetini bilin ileri çıkana kadar gs defansı yerleşsin. sonra bi ara pasta gomis i kaçırın sonrası gelir zaten.
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