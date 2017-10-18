 Sercan Yıldırım ameliyat olacak – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    ameliyat olacak

    <a href="/index/sercan-yildirim?id=dd077406-610b-4034-8fe9-6585d3280b78" class="" rel="tag">Sercan Yıldırım</a> ameliyat olacak

    Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da, hazırlıklar sürüyor. Yeşil-beyazlılarda, geçen hafta antrenmanda sakatlık geçiren ’ın ameliyat olacağı bildirildi.

    Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Antrenman öncesi Şilili oyuncu Jorquera'nın çocuğu Bautista, çalışmaya renk kattı.

    Badu fizyoterapist eşliğinde çalıştı
    Isınma koşularıyla başlayan antrenman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise kontrol pas oyunu gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan Emmanuel Badu, fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarını sürdürürken, sağ ayak 1. parmağında darbeye bağlı ödem oluşan Josua John'un da tedavisine devam edildi.

    Sercan Yıldırım ameliyat oacak
    Öte yandan geçtiğimiz hafta antrenmanda ikili mücadele sonrasında sakatlanan ve sahadan sedye ile ayrılan 'ın ise ameliyat olacağı açıklandı. Golcü oyuncunun ligin ikinci yarısına kadar sahalara dönmesinin zor olduğu bildirildi.

    Ali Ay, Le Guen ile görüştü
    Antrenmanı yönetici Hasan Parlakay ile izleyen Bursaspor Başkanı Ali Ay, bir süre Teknik Direktör Paul Le Guen ile görüşme gerçekleştirdi.
    Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:50
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