Çalısmanın ürünü
“Bogdan Stancu’nun attığı golü çalışmıştık. Aziz’in attığı golde yaptığı koşusu inanılmazdı Bu koşuları maçın sonlarına doğru yapabilmek, buradaki çalışmalarımızın birer ürünü.”
Osmanlıspı'un 10 kişi kaldığı maçta yenmeyi başaran Bursaspor'da Teknik Direktör Paul Le Guen, galibiyetten ötürü futbolcularını bir kez daha tebrik etti. Yeşil -beyazlılar , Osmanlıspor karşılaşmasının ardından hazırlıklarına ara vermeden başlarken, Fransız teknik adam, antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Takımın fiziksel kondisyonundan memnun olduğu anlaşılan Fransız çalıştırıcı, özellikle bu konuda takımın sıkı çalışmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
ŞİMDİ YENİDEN BAŞLAYIN
Bursaspor Teknik Direktörü, "Stancu'nun attığı golü çalışmıştık. Aziz Behich'in attığı golde koşusu inanılmazdı. Bu koşuları maçın sonlarına doğru yapabilmek, buradaki çalışmalarımızın birer ürünü" ifadelerini kullandı. PAUL Le Guen, oyuncularına ayrıca Osmanlıspor galibiyetini geride bırakmalarını söyleyerek "Haydi şimdi yeniden çalışmalarımıza başlayalım" diye uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. Fransız çalıştırıcı, kaleci Harun Tekin ile de saha içerisinde uzun süren bir görüşme yaptı. TİMSAH'TA sakatlığı devam eden Sercan Yıldırım antrenmanda yer almadı, Emre Taşdemir ve Bilal Kısa ise salonda çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması ve çift kale maç ile devam etti. Osmanlıspor 'a karşı ilk 11'de forma giyen oyuncular ise düz koşu ile antrenmanı tamamladı. Mikel Agu, Pablo Martin Batalla ve Cristobal Jorquera ise bir süre daha idmanda kalarak çift kale maç yapan takım arkadaşlarını takip etti.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:15
-
Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
-
Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
-
‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
Çalısmanın ürünü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.