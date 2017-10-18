Çalısmanın ürünü

Osmanlıspı'un 10 kişi kaldığı maçta yenmeyi başaran Bursaspor'da Teknik Direktör Paul Le Guen, galibiyetten ötürü futbolcularını bir kez daha tebrik etti. Yeşil -beyazlılar , Osmanlıspor karşılaşmasının ardından hazırlıklarına ara vermeden başlarken, Fransız teknik adam, antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Takımın fiziksel kondisyonundan memnun olduğu anlaşılan Fransız çalıştırıcı, özellikle bu konuda takımın sıkı çalışmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Bursaspor Teknik Direktörü, "Stancu'nun attığı golü çalışmıştık. Aziz Behich'in attığı golde koşusu inanılmazdı. Bu koşuları maçın sonlarına doğru yapabilmek, buradaki çalışmalarımızın birer ürünü" ifadelerini kullandı. PAUL Le Guen, oyuncularına ayrıca Osmanlıspor galibiyetini geride bırakmalarını söyleyerek "Haydi şimdi yeniden çalışmalarımıza başlayalım" diye uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. Fransız çalıştırıcı, kaleci Harun Tekin ile de saha içerisinde uzun süren bir görüşme yaptı. TİMSAH'TA sakatlığı devam eden Sercan Yıldırım antrenmanda yer almadı, Emre Taşdemir ve Bilal Kısa ise salonda çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması ve çift kale maç ile devam etti. Osmanlıspor 'a karşı ilk 11'de forma giyen oyuncular ise düz koşu ile antrenmanı tamamladı. Mikel Agu, Pablo Martin Batalla ve Cristobal Jorquera ise bir süre daha idmanda kalarak çift kale maç yapan takım arkadaşlarını takip etti.