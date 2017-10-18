 Bursaspor’da Faty formayı unuttu – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Bursaspor’da formayı unuttu

    Bursaspor’da <a href="/index/faty?id=d66f0616-a9cb-44ff-886b-030066999a68" class="" rel="tag">Faty</a> formayı unuttu

    Geçen sezon Bursaspor’da 24 lig maçına çıkan Bursaspor’un Senegal asıllı Fransız oyuncusu Ricardo , bu sezon henüz süre alamadı.

    Yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Paul Le Guen'in sezon başında kadroda düşünmediğini açıkladığı orta saha oyuncusu Ricardo , Gençlerbirliği ile görüşme gerçekleştirmişti. Ancak başkent ekibi ile anlaşamayan , takımda kaldı. Ligin ilk 7 haftasında Fransız teknik adam Le Guen tarafından kadroya alınmayan 31 yaşındaki oyuncu, son oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında yedekler arasında yer almasına rağmen görev şansı bulamadı.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:07
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