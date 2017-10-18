Bursaspor’da Faty formayı unuttu
Geçen sezon Bursaspor’da 24 lig maçına çıkan Bursaspor’un Senegal asıllı Fransız oyuncusu Ricardo Faty, bu sezon henüz süre alamadı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:07
-
Londra'dan kovuldu!
Toplam 2
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** adama kontrat yaparken iyi,sonra tazminat isteyince kötü, öyleyse kontratin anlami ne?tff terim olayi icinde trde her kulüb icin gercerli
-
Bir galibiyetle bu iş biter
Toplam 7
Yorum
thebarbaros beşiktaş monaco'ya top oynatmadığı için monaco oynayamadı. yoksa iyi takım olduğu bir gerçek
-
Gomis'in ezeli rakip sevgisi!
Toplam 11
Yorum
GS Gomis suana kadar gordugum turkıyeye gelmıs en iyi santrafor daha once hagıler alexler geldı ama onlar orta saha oyuncusuydu.
Bursaspor’da Faty formayı unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.