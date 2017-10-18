Batalla, bir kez daha takdir topladı
Bursaspor’un Arjantinli yıldızı Pablo Batalla, Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında yaşadığı sakatlığına rağmen oyuna devam etmek istemesiyle camianın takdirini topladı. Maçın ardından kafasına 6 dikiş atıldığı bildirilen Batalla, Sivasspor maçında sahadaki yerini alabilecek.
BURSASPOR'DAKİ SON SENESİNİ GEÇİRMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Yeşil-beyazlı takımda en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduran Arjantinli isim, daha önce Bursaspor'da son senesini yaşadığını, sezon sonunda ülkesine dönerek futbol kariyerini arkadaşlarıyla birlikte amatör bir takımda oynayarak noktalamak istediğini açıklamıştı.
227 RESMİ MAÇTA 66 GOL
Ancak 33 yaşındaki yıldız oyuncunun 1 yıl daha Bursaspor'da kalması için yönetim ve Fransız çalıştırıcı Le Guen, deneyimli oyuncu ile ilerleyen haftalarda görüşme gerçekleştirecek. İkinci dönemini geçirdiği yeşil-beyazlı takımda bugüne kadar 227 resmi maça çıkan Arjantinli oyuncu, bu maçların 194'ünde sahaya ilk 11'de çıkarken, 66 kez de gol sevinci yaşadı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:56
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Zaferin şifreleri
Toplam 35
Yorum
josef yav he he
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"Beşiktaş Monaco'yu ikiye ayırdı"
Toplam 3
Yorum
Gs li Hayırlı olsun galibetiniz. Gs uğraşmak ne terim ve şenol güneşi karşılaştırma neden. İşinize bakın maçınızı oynayın
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Londra'dan kovuldu!
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Aylık maaşı 150 bin euro. Her kayıptan sonra masallar anlatarak taraftarı uyuttu. Ama yapması gereken istifa etmekti. 1-6 dan sonra bile etm
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