 Batalla, bir kez daha takdir topladı – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    , bir kez daha takdir topladı

    Batalla, bir kez daha takdir topladı

    Bursaspor’un Arjantinli yıldızı Pablo , ile oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında yaşadığı sakatlığına rağmen oyuna devam etmek istemesiyle camianın takdirini topladı. Maçın ardından kafasına 6 dikiş atıldığı bildirilen Batalla, Sivasspor maçında sahadaki yerini alabilecek.

    .Süper Lig'in 8. haftasında sahasında 'u 3-1'lik skorla geçen Bursaspor'da kaptan Pablo , sakatlığına rağmen oyuna devam etmek istemesiyle camianın ve teknik heyetin takdirini topladı. Maçın ardından deneyimli oyuncunun kafasına 6 dikiş atıldığı bildirilirken, ligin 9. haftasında oynanacak Sivasspor karşılaşmasında da forma giyebileceği belirtildi.

    BURSASPOR'DAKİ SON SENESİNİ GEÇİRMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
    Yeşil-beyazlı takımda en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduran Arjantinli isim, daha önce Bursaspor'da son senesini yaşadığını, sezon sonunda ülkesine dönerek futbol kariyerini arkadaşlarıyla birlikte amatör bir takımda oynayarak noktalamak istediğini açıklamıştı.

    227 RESMİ MAÇTA 66 GOL
    Ancak 33 yaşındaki yıldız oyuncunun 1 yıl daha Bursaspor'da kalması için yönetim ve Fransız çalıştırıcı Le Guen, deneyimli oyuncu ile ilerleyen haftalarda görüşme gerçekleştirecek. İkinci dönemini geçirdiği yeşil-beyazlı takımda bugüne kadar 227 resmi maça çıkan Arjantinli oyuncu, bu maçların 194'ünde sahaya ilk 11'de çıkarken, 66 kez de gol sevinci yaşadı.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:56
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