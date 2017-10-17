Timsah fırtınası

Ligde hiç beraberliği olmayan Bursaspor, haftanın kapanış maçında sonuncu sıradaki Osmanlıspor’u; Stancu, Agu ve Aziz Behich’in golleriyle mağlpu etti

Bursaspor, 8. haftanın kapanış maçında ağırladığı Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti. Maça iyi başlayan ev sahibi ekibin 7. dakikada kazandığı penaltı atışında kaleci Karcemarskas önce Batalla, sonra da Stancu'nun vuruşlarında gole izin vermedi. Osmanlıspor, 23. dakikada Doukara'nın golüyle öne geçti: 0-1. TİMSAHLAR, kaçan penaltı sonrası gelen bu gole çabuk reaksiyon gösterdi ve 30. dakikada Stancu ile eşitliği sağladı: 1-1. Yeşil-beyazlılar, 8 dakika sonra Mikel Agu'nun golüyle öne geçti ve ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarı skoru koruma çabasındaki Bursaspor, 62. dakikada Ekoko'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.



AZİZ BEHİCH'TEN FÜZE

Timsah , 1 kişi eksik kalmasına rağmen oyundaki üstünlünü korudu ve 75'te Batalla'nın asistinde Aziz Behich ile nefis bir füzel golü buldu: 3-1. Başka gol olmayınca maç 3-1 sona erdi ve ligde 4'üncü galibiyetini alan Bursaspor 12 puana yükseldi. Osmanlıspor ise 4 puanla sonuncu sırada.