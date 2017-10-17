Timsah fırtınası
Ligde hiç beraberliği olmayan Bursaspor, haftanın kapanış maçında sonuncu sıradaki Osmanlıspor’u; Stancu, Agu ve Aziz Behich’in golleriyle mağlpu etti
AZİZ BEHİCH'TEN FÜZE
Timsah , 1 kişi eksik kalmasına rağmen oyundaki üstünlünü korudu ve 75'te Batalla'nın asistinde Aziz Behich ile nefis bir füzel golü buldu: 3-1. Başka gol olmayınca maç 3-1 sona erdi ve ligde 4'üncü galibiyetini alan Bursaspor 12 puana yükseldi. Osmanlıspor ise 4 puanla sonuncu sırada.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:08
-
Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
-
Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
-
Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
Timsah fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.