 Bursaspor'un attığı 16 golün 15'i yabancılardan – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Bursaspor'un attığı 16 golün 15'i yabancılardan

    Bursaspor'un attığı 16 golün 15'i yabancılardan

    Süper Lig’de geride kalan haftalarda 16 kez gol sevinci yaşayan Bursaspor’da, bu gollerin 15’i yabancı oyunculardan geldi. Süper Lig'in 8. haftasında dün sahasında Osmanlıspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Yeşil-beyazlılar, geride kalan haftalarda rakip fileleri 16 kez havalandırırken, bu gollerin 15'i yabancı oyunculardan geldi. 8 farklı oyuncunun gol sevinci yaşadığı Bursaspor'da, gol atma başarısı gösteren tek Türk oyuncu ise dünkü Osmanlıspor karşılaşmasının kapanış golünü kaydeden Aziz Behich oldu. Avustralya kökenli 26 yaşındaki sol bek oyuncusu, Bursaspor kariyerindeki ikinci golünü atmış oldu.

    EN GOLCÜ DELARGE
    Bursaspor'da 4 golü bulunan , takımın en skorer ismi konumunda yer alırken, Batalla ile Stancu ise 3'er golle katkı sağladı. Nijeryalı stoper Ekong 2, Agu, Badu, Kembo ve Aziz Behich de 1'er kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

    İÇ SAHADA 4 MAÇTA 3 GALİBİYET
    Yeşil-beyazlı ekip, 8 haftalık periyotta iç sahada oynadığı maçlardaki performansıyla dikkat çekti. Toplamda 4 galibiyet elde eden Le Guen'in öğrencileri, bu galibiyetlerin 3'ünü iç sahada aldı. Timsah, deplasmandaki tek galibiyetini ise ligin 5. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında elde etti.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:32
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