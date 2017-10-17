Bursaspor'un attığı 16 golün 15'i yabancılardan
Süper Lig’de geride kalan haftalarda 16 kez gol sevinci yaşayan Bursaspor’da, bu gollerin 15’i yabancı oyunculardan geldi. Süper Lig'in 8. haftasında dün sahasında Osmanlıspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
EN GOLCÜ DELARGE
Bursaspor'da 4 golü bulunan Delarge, takımın en skorer ismi konumunda yer alırken, Batalla ile Stancu ise 3'er golle katkı sağladı. Nijeryalı stoper Ekong 2, Agu, Badu, Kembo ve Aziz Behich de 1'er kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
İÇ SAHADA 4 MAÇTA 3 GALİBİYET
Yeşil-beyazlı ekip, 8 haftalık periyotta iç sahada oynadığı maçlardaki performansıyla dikkat çekti. Toplamda 4 galibiyet elde eden Le Guen'in öğrencileri, bu galibiyetlerin 3'ünü iç sahada aldı. Timsah, deplasmandaki tek galibiyetini ise ligin 5. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında elde etti.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:32
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 23
Yorum
Harun Linnes'i hiç canlı izlediniz mi ? En büyük sorunu orta açamamak :) Canlı izlerseniz göreceksiniz ki, resmen topu kaldırmaya gücü yetmiyor.
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En iyisi Beşiktaş
Toplam 2
Yorum
BJK 1903 BJK'li eski futbolcu-hocalar BJK'ye çelme takıyor. gsli eski futbolcu-hocalar ise gsye yatıyor.böylece gs şampiyon oluyor,BJK ise 2.oluyor
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 23
Yorum
eleaman latovlevici ayni hasan ali.katiliyorum.asomoag gelirse eger ve o geldi diye umarim linnes gönderilmez
Bursaspor'un attığı 16 golün 15'i yabancılardan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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