Bursaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Fransız teknik adam, antrenman öncesinde saha ortasında görüştüğü oyuncularına, 3-1 kazandıkları Osmanlıspor maçına ilişkin, "Stancu'nun attığı golü çalışmıştık. Aziz'in attığı goldeki koşusu inanılmazdı. Bunların hepsi gördüğünüz gibi çalışmalarımızın ürünü. Çalışınca oluyor. Bunları sürdürmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Le Guen, daha sonra takım kaptanlarından kaleci Harun Tekin ile bir süre özel görüşme yaptı. Osmanlıspor maçında forma giyen oyuncuların rejenarasyon çalışması yaptığı antrenman, diğer oyuncuların yer aldığı çift kale maçla sona erdi. Yeşil-beyazlı oyuncuların Osmanlıspor galibiyeti nedeniyle morallerinin yüksek olduğu gözlendi. Sakatlığı süren Sercan Yıldırım ve Emre Taşdemir'in tedavileri sürerken, Badu takımdan ayrı koşu yaptı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Josua John ise antrenmana çıktı. Bu arada Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, futbol şube sorumlusu Hasan Parlakay ile antrenmanı izledi. Bursaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:57
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Ersun Yanal'ı odadan kovdu!
Toplam 30
Yorum
Laz Affy kış kendini aynada görüp yorum yaparmış önce bu soruyu sorabilmen için sen aldığın puanların hesabını ver
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Yönetim - Yanal görüşmesinin perde arkası
Toplam 9
Yorum
Bahtiyar Kormaz Başkan Macara arama seni Ersun da da uyardık,Fatih Terim,Rıza çalımbay TS fayda gelmez,Sen Takımın Başına BİLİÇ i getir maç izlayelim
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Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 30
Yorum
umut Fatih Altaylının dünkü tv programında da dediği gibi,harbiden Aykut zırvalıyorsun. senin takımın futbol mu oynuyor?
Bursaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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