Bursaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Fransız teknik adam, antrenman öncesinde saha ortasında görüştüğü oyuncularına, 3-1 kazandıkları Osmanlıspor maçına ilişkin, "Stancu'nun attığı golü çalışmıştık. Aziz'in attığı goldeki koşusu inanılmazdı. Bunların hepsi gördüğünüz gibi çalışmalarımızın ürünü. Çalışınca oluyor. Bunları sürdürmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Le Guen, daha sonra takım kaptanlarından kaleci Harun Tekin ile bir süre özel görüşme yaptı. Osmanlıspor maçında forma giyen oyuncuların rejenarasyon çalışması yaptığı antrenman, diğer oyuncuların yer aldığı çift kale maçla sona erdi. Yeşil-beyazlı oyuncuların Osmanlıspor galibiyeti nedeniyle morallerinin yüksek olduğu gözlendi. Sakatlığı süren Sercan Yıldırım ve Emre Taşdemir'in tedavileri sürerken, Badu takımdan ayrı koşu yaptı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Josua John ise antrenmana çıktı. Bu arada Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, futbol şube sorumlusu Hasan Parlakay ile antrenmanı izledi. Bursaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.