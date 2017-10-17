 Bursaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Bursaspor'da maçı hazırlıkları başladı

    Bursaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

    Bursaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Fransız teknik adam, antrenman öncesinde saha ortasında görüştüğü oyuncularına, 3-1 kazandıkları Osmanlıspor maçına ilişkin, "Stancu'nun attığı golü çalışmıştık. Aziz'in attığı goldeki koşusu inanılmazdı. Bunların hepsi gördüğünüz gibi çalışmalarımızın ürünü. Çalışınca oluyor. Bunları sürdürmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Le Guen, daha sonra takım kaptanlarından kaleci Harun Tekin ile bir süre özel görüşme yaptı. Osmanlıspor maçında forma giyen oyuncuların rejenarasyon çalışması yaptığı antrenman, diğer oyuncuların yer aldığı çift kale maçla sona erdi. Yeşil-beyazlı oyuncuların Osmanlıspor galibiyeti nedeniyle morallerinin yüksek olduğu gözlendi. Sakatlığı süren Sercan Yıldırım ve Emre Taşdemir'in tedavileri sürerken, Badu takımdan ayrı koşu yaptı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Josua John ise antrenmana çıktı. Bu arada Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, futbol şube sorumlusu Hasan Parlakay ile antrenmanı izledi. Bursaspor, maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:57
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