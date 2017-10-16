Timsah yürüyüşü sürüyor
Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın son maçında Bursaspor, Osmanlıspor'u 3-1 mağlup ederek 2 maçlık yenilgi serisine son verdi.
Taraftarın müthiş desteği altında maça iyi bir giriş yapan Timsah, 8. dakikada Batalla ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. 23. dakikada Doukara'nın golüyle geriye düşen Bursaspor'un enerjisi bir anlık düşse de 30. dakikada Stancu'nun golüyle maça eşitlik geldik. 38. dakikada ilk golünü asistini yapan Agu'nun golüyle öne geçen Timsah, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İkinci yarıda temposu düşmeyen Bursaspor, 62. dakikada Kembo'nun atılmasıya 10 kişi kaldı. Ancak 75. dakikada Batalla'nın asistinde enfes bir gol atan Aziz Behich farkı ikiye çıkardı.
Bu galibiyetle Bursaspor 12 puana çıktı. Ligin dibinde yer alan Osmanlıspor ise 4 puanda kaldı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:03
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Yanal gitti, rota Terim!
Toplam 27
Yorum
Organik Trabzon lu Bence Fatih hoca diyerleri ne yapacağını bilmiyor Galatasaray şampiyon yapış Avrupa oynatmis Bir hoca usta inşallah yapar doğru bir hamle
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ beyler öfkenizi anlıyorum fakat ne yazık ki ortada bir sözleşme var ve iki tarafında buna uyması gerekiyor !
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Lider G.Saray'da şok gelişme!
Toplam 4
Yorum
gs sorun yok tolga oynar
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