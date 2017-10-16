 Timsah yürüyüşü sürüyor – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Timsah yürüyüşü sürüyor

    Timsah yürüyüşü sürüyor

    Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın son maçında Bursaspor, Osmanlıspor'u 3-1 mağlup ederek 2 maçlık yenilgi serisine son verdi.

    Taraftarın müthiş desteği altında maça iyi bir giriş yapan Timsah, 8. dakikada Batalla ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. 23. dakikada Doukara'nın golüyle geriye düşen Bursaspor'un enerjisi bir anlık düşse de 30. dakikada Stancu'nun golüyle maça eşitlik geldik. 38. dakikada ilk golünü asistini yapan Agu'nun golüyle öne geçen Timsah, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

    İkinci yarıda temposu düşmeyen Bursaspor, 62. dakikada Kembo'nun atılmasıya 10 kişi kaldı. Ancak 75. dakikada Batalla'nın asistinde enfes bir gol atan Aziz Behich farkı ikiye çıkardı.

    Bu galibiyetle Bursaspor 12 puana çıktı. Ligin dibinde yer alan Osmanlıspor ise 4 puanda kaldı.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:03
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