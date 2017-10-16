Timsahların tecrübeli eldiveni Harun Tekin, Osmanlıspor karşılaşması öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

28 yaşındaki kaleci "Bu sezon istikrarlı bir performans çizemedik. Bu durumu değiştirmek istiyoruz. Buna da Osmanlıspor karşılaşmasıyla başlamayı umut ediyoruz. Tek hedefimiz 3 puan" diye konuştu. Harun, taraftar desteğiyle aşamayacakları sorun olmadığını belirtti. Başarılı file bekçisi "Bursaspor şahlanacak. Bu takımı eski güzel günlerine döndüreceğiz" ifadelerini kullandı. Harun, Bursa'da mutlu olduğunu, kariyerini burada tamamlamak istediğini de kaydetti.



Batalla'dan müjdeli haber

YEŞİL-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Badu, Sercan Yıldırım, Furkan, John ve Bilal Kısa bugün Osmanlıspor'a karşı forma giyemeyecek. Sevindirici haber ise takımın beyni Pablo Batalla'dan geldi. Arjantinli oyuncu sakatlığını atlattı. Bu haber teknik direktör Paul Le Guen'i de sevindirdi.