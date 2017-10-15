‘Bursa toparlanacak’
Paul Le Guen kötü gidişata Osmanlı’yı yenerek son vermek istediklerini söyledi
Dört eksik var
BURSASPOR'da Osmanlı maçı öncesi eksikler göze çarpıyor. Yeşil-beyazlılarda Emmanuel Badu, Sercan Yıldırım, Furkan Özçal, Josua John ve Bilal Kısa'nın sakatlıkları sürüyor.
1.5 saatlik idman
BURSA yarın oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. 1.5 saatlik antrenman kıran kırana geçti.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:49
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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