‘Bursa toparlanacak’

Paul Le Guen kötü gidişata Osmanlı’yı yenerek son vermek istediklerini söyledi

TİMSAHLAR art arda Galatasaray ve Kayserispor'a yenilmişti. Teknik direktör Paul Le Guen bugünkü Osmanlıspor maçı öncesi iddialı konuştu. Fransız çalıştırıcı "İyi bir dönem yakalamışken Galatasaray'a kaybettik ve motivasyonumuzu yitirdik ama Bursaspor hemen toparlanacaktır. Bu haftayı kazanarak geçmeyi umut ediyoruz" dedi.



Dört eksik var

BURSASPOR'da Osmanlı maçı öncesi eksikler göze çarpıyor. Yeşil-beyazlılarda Emmanuel Badu, Sercan Yıldırım, Furkan Özçal, Josua John ve Bilal Kısa'nın sakatlıkları sürüyor.



1.5 saatlik idman

BURSA yarın oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. 1.5 saatlik antrenman kıran kırana geçti.