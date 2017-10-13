Yıldırım: "Formayı yeniden almak için savaşırken..''
Bursaspor’da dün yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Sercan Yıldırım, formayı yeniden almak için savaşırken yaşadığı talihsiz olayın kendisini çok üzdüğünü söyledi.
Yeşil-beyazlı takımda dün yapılan antrenmanda sağ diz bağlarında zorlanma meydana gelen Sercan Yıldırım'ın uzun bir süre sahalardan uzak kalabileceği bildirildi. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
"CAMİAYA KENDİMİ DAHA İYİ İFADE ETMEM GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIM"
'Dün yaşadığım sakatlık sonrası ilettiğiniz geçmiş olsun mesajlarına teşekkür ediyorum' diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Formayı yeniden almak için savaşırken bu talihsiz olayın olması beni çok üzdü. Altyapısından yetiştiğim ve pek çok tarihi başarıya tanık olduğum bu yeşil-beyaz forma ile yeni zaferlere uzanabilmek için tedavi sürecinde elimden gelen gayreti göstereceğimden şüpheniz olmasın. Camiaya kendimi daha iyi ifade etmem gerektiğinin farkındayım, benden sahada daha iyisini yapmamın beklendiğini de biliyorum. Çünkü top toplayıcılıkla başlayıp şampiyonluk kupasına, oradan şampiyonlar liginde gol sevincine uzanan bir öyküm var burada ve bu öyküyü daha coşkulu bir şekilde sürdürmek istiyorum. Bu doğrultuda daha çok çalışacağım, daha çok çabalayacağım. Destek mesajları için bir kez daha teşekkürler. Pes etmek yok."
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:00
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Toplam 1
Yorum
oynayamıyor atletico madrid de olduğu gibi futbolcuların kiloları sürekli denetim altında tutulmalı ! kilo alan rejime sokulmalı ! arda kilo aldımı
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Toplam 3
Yorum
seda belliki sen benden bi habersin,bellimi olur belki cok iyi olurdu senin icin ama cleveland ayricaliklidir,yalniz cabuk unutuolar bazi seyleri
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Toplam 49
Yorum
BEŞİKTAŞ bunu yorumu ancak futbol fakiri birisi veya bjk nefreti olan birisi söylerdi bence ikisi de var sende ! o yüzden farkı asla anlamayacaksın !
Yıldırım: "Formayı yeniden almak için savaşırken..'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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