Osmanlı’ya sabırsızlanıyoruz

Bursaspor’da Le Guen, “Milli arayla birlikte Kayseri maçını kaybettiğimiz düşünülürse bir an önce maçı oynamayı bekliyoruz” dedi

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, pazartesi günü evlerinde oynayacakları Osmanlı maçı için sabırsızlanıyor. Fransız çalıştırıcı, "Osmanlı maçını dört gözle bekliyoruz. Kayseri maçıyla Osmanlı maçının arasında gerçekten uzun bir süre oldu bizim açımızdan. Kayseri maçını kaybettiğimizi göz önüne alırsak, bir an önce bu maçı oynamayı bekliyoruz ve istiyoruz" dedi. Le Guen, sakatlanıp 3 hafta oynamayacak Badu için de, "Bir teknik direktör olarak önümüzdeki 3 hafta onun eksikliğiyle baş etmeye çalışacağım. Bununla birlikte Batalla'nın dönüşü beni mutlu etti" diye konuştu.