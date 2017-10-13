Bursaspor'dan 'sahte menajer' açıklaması
Bursaspor kulübü Mehmet Bahadır ile hiçbir bağlarının olmadığını açıkladı.
Bursaspor Kulübü, Avrupa'da futbolcu menajerlerine kendisini başkan danışmanı olarak tanıtarak transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen Mehmet Bahadır ile hiçbir bağlarının olmadığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Avrupa'da futbolcu menajerleriyle temasa geçerek kendini başkan danışmanı olarak tanıtan ve transfer görüşmesi talep eden Mehmet Bahadır isimli şahısla Bursaspor Kulübü'nün hiç bir bağlantısı yoktur, itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:19
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Toplam 1
Yorum
oynayamıyor atletico madrid de olduğu gibi futbolcuların kiloları sürekli denetim altında tutulmalı ! kilo alan rejime sokulmalı ! arda kilo aldımı
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Toplam 3
Yorum
seda belliki sen benden bi habersin,bellimi olur belki cok iyi olurdu senin icin ama cleveland ayricaliklidir,yalniz cabuk unutuolar bazi seyleri
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Toplam 49
Yorum
BEŞİKTAŞ bunu yorumu ancak futbol fakiri birisi veya bjk nefreti olan birisi söylerdi bence ikisi de var sende ! o yüzden farkı asla anlamayacaksın !
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