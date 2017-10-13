 Bursaspor'dan 'sahte menajer' açıklaması – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    'dan 'sahte menajer' açıklaması

    Bursaspor'dan 'sahte menajer' açıklaması

    kulübü Mehmet Bahadır ile hiçbir bağlarının olmadığını açıkladı.

    Kulübü, Avrupa'da futbolcu menajerlerine kendisini başkan danışmanı olarak tanıtarak transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen Mehmet Bahadır ile hiçbir bağlarının olmadığını açıkladı.

    Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Avrupa'da futbolcu menajerleriyle temasa geçerek kendini başkan danışmanı olarak tanıtan ve transfer görüşmesi talep eden Mehmet Bahadır isimli şahısla Bursaspor Kulübü'nün hiç bir bağlantısı yoktur, itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:19
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